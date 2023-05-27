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Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 27.05.2023 (обновлено: 15:23 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/spetsoperatsiya-1874540425.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 27.05.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:14
2023-05-27T15:23
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
запорожье
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки до 120 военных, 4 единицы техники, включая одну польскую гаубицу Krab и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37, сообщили в субботу в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Новомихайловки в ДНР, а также возле Малой Токмачки, Марфополя и Комсомольского на Запорожье."Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 120-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в ведомстве.Также в районах Новомихайловки в ДНР и Степового на Запорожье уничтожены два склада боеприпасов: 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад украинских войск.
https://ria.ru/20230527/speeoperatsiya-1874539812.html
https://ria.ru/20230527/kherson-1874539296.html
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донецкая народная республика
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россия, безопасность, донецкая народная республика, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожье
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потеряли до 120 военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей танков Т-90 "Прорыв"
Подготовка экипажей танков Т-90 Прорыв - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подготовка экипажей танков Т-90 "Прорыв". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки до 120 военных, 4 единицы техники, включая одну польскую гаубицу Krab и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37, сообщили в субботу в Минобороны России.
По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Новомихайловки в ДНР, а также возле Малой Токмачки, Марфополя и Комсомольского на Запорожье.
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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Вчера, 15:05
"Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 120-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в ведомстве.
Также в районах Новомихайловки в ДНР и Степового на Запорожье уничтожены два склада боеприпасов: 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЗапорожье
 
 
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