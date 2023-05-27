https://ria.ru/20230527/spetsoperatsiya-1874540425.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 27.05.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T15:14

2023-05-27T15:14

2023-05-27T15:23

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

донецкая народная республика

запорожье

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки до 120 военных, 4 единицы техники, включая одну польскую гаубицу Krab и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37, сообщили в субботу в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Новомихайловки в ДНР, а также возле Малой Токмачки, Марфополя и Комсомольского на Запорожье."Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 120-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в ведомстве.Также в районах Новомихайловки в ДНР и Степового на Запорожье уничтожены два склада боеприпасов: 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад украинских войск.

https://ria.ru/20230527/speeoperatsiya-1874539812.html

https://ria.ru/20230527/kherson-1874539296.html

россия

донецкая народная республика

запорожье

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, донецкая народная республика, запорожье