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В Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 27.05.2023 (обновлено: 15:27 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/speeoperatsiya-1874539812.html
В Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ
В Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 27.05.2023
В Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ
В районах населенных пунктов Новомихайловка в ДНР и Степовое в Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:05
2023-05-27T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В районах населенных пунктов Новомихайловка в ДНР и Степовое в Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны России.&quot;В районах Новомихайловки в ДНР и Степового на Запорожье уничтожены два склада боеприпасов: 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад украинских войск&quot;, - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
донецкая народная республика
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в мире, запорожская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" в зоне спецоперации
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В районах населенных пунктов Новомихайловка в ДНР и Степовое в Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны России.
«

"В районах Новомихайловки в ДНР и Степового на Запорожье уничтожены два склада боеприпасов: 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад украинских войск", - сообщили в ведомстве.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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