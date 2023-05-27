https://ria.ru/20230527/speeoperatsiya-1874539812.html
В Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ
В Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 27.05.2023
В Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ
В районах населенных пунктов Новомихайловка в ДНР и Степовое в Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:05
2023-05-27T15:05
2023-05-27T15:27
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В районах населенных пунктов Новомихайловка в ДНР и Степовое в Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны России."В районах Новомихайловки в ДНР и Степового на Запорожье уничтожены два склада боеприпасов: 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад украинских войск", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ
Минобороны: российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области