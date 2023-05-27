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Слуцкий планирует возглавить списки ЛДПР на региональных выборах - РИА Новости, 27.05.2023
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13:39 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/slutskiy-1874530739.html
Слуцкий планирует возглавить списки ЛДПР на региональных выборах
Слуцкий планирует возглавить списки ЛДПР на региональных выборах - РИА Новости, 27.05.2023
Слуцкий планирует возглавить списки ЛДПР на региональных выборах
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о том, что планирует возглавить партийные списки на выборах в региональные парламенты в 2023 году. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T13:39
2023-05-27T13:39
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о том, что планирует возглавить партийные списки на выборах в региональные парламенты в 2023 году. "Планирую, что да", - ответил Слуцкий на вопрос журналиста о том, планирует ли он возглавить списки партии в регионах. Он также отметил, что ЛДПР предстоит много работы. Выборы в России пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2023 года. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий планирует возглавить списки ЛДПР на региональных выборах

Глава ЛДПР Слуцкий планирует возглавить списки партии на региональных выборах в сентябре

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о том, что планирует возглавить партийные списки на выборах в региональные парламенты в 2023 году.
"Планирую, что да", - ответил Слуцкий на вопрос журналиста о том, планирует ли он возглавить списки партии в регионах.
Он также отметил, что ЛДПР предстоит много работы.
Выборы в России пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2023 года. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.
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