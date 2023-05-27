https://ria.ru/20230527/slutskiy-1874530739.html

Слуцкий планирует возглавить списки ЛДПР на региональных выборах

Слуцкий планирует возглавить списки ЛДПР на региональных выборах - РИА Новости, 27.05.2023

Слуцкий планирует возглавить списки ЛДПР на региональных выборах

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о том, что планирует возглавить партийные списки на выборах в региональные парламенты в 2023 году. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T13:39

2023-05-27T13:39

2023-05-27T13:39

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о том, что планирует возглавить партийные списки на выборах в региональные парламенты в 2023 году. "Планирую, что да", - ответил Слуцкий на вопрос журналиста о том, планирует ли он возглавить списки партии в регионах. Он также отметил, что ЛДПР предстоит много работы. Выборы в России пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2023 года. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.

https://ria.ru/20230525/kapital-1874207283.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр