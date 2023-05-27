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Зеленский расширил санкции против России - РИА Новости, 27.05.2023
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12:37 27.05.2023 (обновлено: 14:58 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/sanktsii-1874522931.html
Зеленский расширил санкции против России
Зеленский расширил санкции против России - РИА Новости, 27.05.2023
Зеленский расширил санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 51 россиянина и 220 предприятий и организаций из соседней страны и европейских государств. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:37
2023-05-27T14:58
россия
санкции в отношении россии
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 51 россиянина и 220 предприятий и организаций из соседней страны и европейских государств.&quot;Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года &quot;О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)&quot;, — говорится в указе № 307/2023, опубликованном на сайте офиса главы государства.Санкции вводятся сроком на десять лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы республики, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.Списки опубликовали в дополнение к указу, в них 51 россиянин и 220 организаций из соседней страны, Чехии, Бельгии, Кипра и Украины.Так, под ограничения попали российские Железнодорожная торговая компания, ООО "Оборонрегистр", ООО "Инновационные технологии масел", кипрские компании Search Location Limited, 2GIS Local Search Limited, чешская Navitel s.r.o., а также компания "Навител Украина".
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россия, санкции в отношении россии, в мире, украина, владимир зеленский
Россия, Санкции в отношении России, В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский расширил санкции против России

Зеленский расширил санкции против России и некоторых стран Европы

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 51 россиянина и 220 предприятий и организаций из соседней страны и европейских государств.
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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в указе № 307/2023, опубликованном на сайте офиса главы государства.

Санкции вводятся сроком на десять лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы республики, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
Списки опубликовали в дополнение к указу, в них 51 россиянин и 220 организаций из соседней страны, Чехии, Бельгии, Кипра и Украины.
Так, под ограничения попали российские Железнодорожная торговая компания, ООО "Оборонрегистр", ООО "Инновационные технологии масел", кипрские компании Search Location Limited, 2GIS Local Search Limited, чешская Navitel s.r.o., а также компания "Навител Украина".
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