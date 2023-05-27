https://ria.ru/20230527/sanktsii-1874522931.html
Зеленский расширил санкции против России
Зеленский расширил санкции против России - РИА Новости, 27.05.2023
Зеленский расширил санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 51 россиянина и 220 предприятий и организаций из соседней страны и европейских государств. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:37
2023-05-27T12:37
2023-05-27T14:58
россия
санкции в отношении россии
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 51 россиянина и 220 предприятий и организаций из соседней страны и европейских государств."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в указе № 307/2023, опубликованном на сайте офиса главы государства.Санкции вводятся сроком на десять лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы республики, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.Списки опубликовали в дополнение к указу, в них 51 россиянин и 220 организаций из соседней страны, Чехии, Бельгии, Кипра и Украины.Так, под ограничения попали российские Железнодорожная торговая компания, ООО "Оборонрегистр", ООО "Инновационные технологии масел", кипрские компании Search Location Limited, 2GIS Local Search Limited, чешская Navitel s.r.o., а также компания "Навител Украина".
https://ria.ru/20230527/sanktsii-1874522390.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции в отношении россии, в мире, украина, владимир зеленский
Россия, Санкции в отношении России, В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский расширил санкции против России
Зеленский расширил санкции против России и некоторых стран Европы
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 51 россиянина и 220 предприятий и организаций из соседней страны и европейских государств.
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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в указе № 307/2023, опубликованном на сайте офиса главы государства.
Санкции вводятся сроком на десять лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы республики, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
Списки опубликовали в дополнение к указу, в них 51 россиянин и 220 организаций из соседней страны, Чехии
, Бельгии
, Кипра
и Украины.
Так, под ограничения попали российские Железнодорожная торговая компания, ООО "Оборонрегистр", ООО "Инновационные технологии масел", кипрские компании Search Location Limited, 2GIS Local Search Limited, чешская Navitel s.r.o., а также компания "Навител Украина".
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