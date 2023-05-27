https://ria.ru/20230527/sabantuy-1874558450.html
Более 50 тысяч гостей посетили Всероссийский сельский Сабантуй в Астрахани
Более 50 тысяч гостей посетили Всероссийский сельский Сабантуй в Астрахани - РИА Новости, 27.05.2023
Более 50 тысяч гостей посетили Всероссийский сельский Сабантуй в Астрахани
В Астраханской области в субботу проходит XIII Всероссийский сельский Сабантуй, мероприятие уже посетили более 50 тысяч гостей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T17:24
2023-05-27T17:24
2023-05-27T17:24
астраханская область
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874557497_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_328791408882c74a7d6755de1ac24b48.jpg
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В Астраханской области в субботу проходит XIII Всероссийский сельский Сабантуй, мероприятие уже посетили более 50 тысяч гостей, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.Основные народные гуляния и зрелищные события развернулись у села Три Протока Приволжского района.В регион прибыли представители из 30 регионов России: Башкортостана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского края, Оренбургской, Псковской областей и др.Для гостей подготовили большую программу. С утра здесь начала работу Этнодеревня. Она объединила площадки разных народов: туркменская, казахская, татарская, ногайская, калмыцкая, русская. Отдельно представлена площадка кавказских народов.В избах, юртах, куренях представили предметы быта, национальные костюмы, украшения, старинное оружие. Участники праздника познакомились с национальной кухней, приняли участие мастер-шоу по приготовлению блюд.Старт мероприятиям дали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов."Для нашего региона большая честь принимать у себя Всероссийской сельский Сабантуй. Астраханцы всегда отмечают Сабантуй с особым размахом. Это долгожданное объединяющее событие для представителей более 140 национальностей, живущих на земле как одна большая семья. Зародившись в глубине веков как праздник плуга и окончания полевых работ, Сабантуй давно стал символом единения и добрососедства, частью нашего культурного кода. Мы бережно храним унаследованные от предков традиции глубокого уважения к культуре и национальным обычаям братских народов. Но наша главная сила – в единстве и добрососедстве, в уважении к нашей великой истории и культуре. В этом году в рамках празднования Сабантуя мы запускаем проект Астраханской этнодеревни. Она станет дополнительной точкой притяжения для местных жителей и туристов", – отметил Бабушкин.Минниханов поблагодарил руководство региона за организацию масштабного события.Творческие коллективы города и области создавали праздничную атмосферу в этнодеревне на 11 национальных площадках. В празднике также приняли участие и народная группа канатоходцев "Гунар" из села Магарамкент Республики Дагестан.В первой половине дня состоялись спортивные соревнования. В том числе прошли верблюжьи бега, которые проводятся в Астраханской области более 20 лет. Также в рамках праздника состоялись Всероссийские соревнования по борьбе на поясах (корэш).Более 70 мастеров из Татарстана, Дагестана, Ставропольского края, Волгоградской и Астраханской областей приняли участие в выставке изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел, показали мастер-шоу по традиционным ремеслам.Весь день работает выставка сельхозживотных, птиц и техники. Для маленьких гостей организовали площадку аттракционов, мастер-классы и национальные игры.
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874557497_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1ad9f58d8d180ed35ef1d1fdab449366.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, культура
Астраханская область, Культура
Более 50 тысяч гостей посетили Всероссийский сельский Сабантуй в Астрахани
Более 50 тысяч гостей посетили XIII Всероссийский сельский Сабантуй в Астрахани
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В Астраханской области в субботу проходит XIII Всероссийский сельский Сабантуй, мероприятие уже посетили более 50 тысяч гостей, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.
Основные народные гуляния и зрелищные события развернулись у села Три Протока Приволжского района.
В регион прибыли представители из 30 регионов России
: Башкортостана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского края, Оренбургской, Псковской областей и др.
Для гостей подготовили большую программу. С утра здесь начала работу Этнодеревня. Она объединила площадки разных народов: туркменская, казахская, татарская, ногайская, калмыцкая, русская. Отдельно представлена площадка кавказских народов.
В избах, юртах, куренях представили предметы быта, национальные костюмы, украшения, старинное оружие. Участники праздника познакомились с национальной кухней, приняли участие мастер-шоу по приготовлению блюд.
Старт мероприятиям дали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов
.
"Для нашего региона большая честь принимать у себя Всероссийской сельский Сабантуй. Астраханцы всегда отмечают Сабантуй с особым размахом. Это долгожданное объединяющее событие для представителей более 140 национальностей, живущих на земле как одна большая семья. Зародившись в глубине веков как праздник плуга и окончания полевых работ, Сабантуй давно стал символом единения и добрососедства, частью нашего культурного кода. Мы бережно храним унаследованные от предков традиции глубокого уважения к культуре и национальным обычаям братских народов. Но наша главная сила – в единстве и добрососедстве, в уважении к нашей великой истории и культуре. В этом году в рамках празднования Сабантуя мы запускаем проект Астраханской этнодеревни. Она станет дополнительной точкой притяжения для местных жителей и туристов", – отметил Бабушкин.
Минниханов поблагодарил руководство региона за организацию масштабного события.
Творческие коллективы города и области создавали праздничную атмосферу в этнодеревне на 11 национальных площадках. В празднике также приняли участие и народная группа канатоходцев "Гунар" из села Магарамкент Республики Дагестан.
В первой половине дня состоялись спортивные соревнования. В том числе прошли верблюжьи бега, которые проводятся в Астраханской области более 20 лет. Также в рамках праздника состоялись Всероссийские соревнования по борьбе на поясах (корэш).
Более 70 мастеров из Татарстана, Дагестана, Ставропольского края, Волгоградской и Астраханской областей приняли участие в выставке изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел, показали мастер-шоу по традиционным ремеслам.
Весь день работает выставка сельхозживотных, птиц и техники. Для маленьких гостей организовали площадку аттракционов, мастер-классы и национальные игры.