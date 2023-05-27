https://ria.ru/20230527/sabantuy-1874558450.html

Более 50 тысяч гостей посетили Всероссийский сельский Сабантуй в Астрахани

Более 50 тысяч гостей посетили Всероссийский сельский Сабантуй в Астрахани - РИА Новости, 27.05.2023

Более 50 тысяч гостей посетили Всероссийский сельский Сабантуй в Астрахани

В Астраханской области в субботу проходит XIII Всероссийский сельский Сабантуй, мероприятие уже посетили более 50 тысяч гостей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T17:24

2023-05-27T17:24

2023-05-27T17:24

астраханская область

культура

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В Астраханской области в субботу проходит XIII Всероссийский сельский Сабантуй, мероприятие уже посетили более 50 тысяч гостей, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.Основные народные гуляния и зрелищные события развернулись у села Три Протока Приволжского района.В регион прибыли представители из 30 регионов России: Башкортостана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского края, Оренбургской, Псковской областей и др.Для гостей подготовили большую программу. С утра здесь начала работу Этнодеревня. Она объединила площадки разных народов: туркменская, казахская, татарская, ногайская, калмыцкая, русская. Отдельно представлена площадка кавказских народов.В избах, юртах, куренях представили предметы быта, национальные костюмы, украшения, старинное оружие. Участники праздника познакомились с национальной кухней, приняли участие мастер-шоу по приготовлению блюд.Старт мероприятиям дали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов."Для нашего региона большая честь принимать у себя Всероссийской сельский Сабантуй. Астраханцы всегда отмечают Сабантуй с особым размахом. Это долгожданное объединяющее событие для представителей более 140 национальностей, живущих на земле как одна большая семья. Зародившись в глубине веков как праздник плуга и окончания полевых работ, Сабантуй давно стал символом единения и добрососедства, частью нашего культурного кода. Мы бережно храним унаследованные от предков традиции глубокого уважения к культуре и национальным обычаям братских народов. Но наша главная сила – в единстве и добрососедстве, в уважении к нашей великой истории и культуре. В этом году в рамках празднования Сабантуя мы запускаем проект Астраханской этнодеревни. Она станет дополнительной точкой притяжения для местных жителей и туристов", – отметил Бабушкин.Минниханов поблагодарил руководство региона за организацию масштабного события.Творческие коллективы города и области создавали праздничную атмосферу в этнодеревне на 11 национальных площадках. В празднике также приняли участие и народная группа канатоходцев "Гунар" из села Магарамкент Республики Дагестан.В первой половине дня состоялись спортивные соревнования. В том числе прошли верблюжьи бега, которые проводятся в Астраханской области более 20 лет. Также в рамках праздника состоялись Всероссийские соревнования по борьбе на поясах (корэш).Более 70 мастеров из Татарстана, Дагестана, Ставропольского края, Волгоградской и Астраханской областей приняли участие в выставке изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел, показали мастер-шоу по традиционным ремеслам.Весь день работает выставка сельхозживотных, птиц и техники. Для маленьких гостей организовали площадку аттракционов, мастер-классы и национальные игры.

астраханская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

астраханская область, культура