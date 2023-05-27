https://ria.ru/20230527/rossiyanin-1874533081.html

В море у острова Пхукет утонул россиянин

В море у острова Пхукет утонул россиянин - РИА Новости, 27.05.2023

В море у острова Пхукет утонул россиянин

Российский турист 52 лет утонул в море в районе пляжа Патонг на таиландском острове Пхукет рано утром в субботу на глазах у своей жены, которая находилась на... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T14:06

2023-05-27T14:06

2023-05-27T14:22

пхукет (остров)

таиланд

филиппины

в мире

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БАНГКОК, 27 мая – РИА Новости. Российский турист 52 лет утонул в море в районе пляжа Патонг на таиландском острове Пхукет рано утром в субботу на глазах у своей жены, которая находилась на берегу и не смогла ничем ему помочь, сообщает новостной интернет-портал Phuket News. Россияне, жившие в одном из отелей Патонга, пришли на пляж рано утром, и мужчина, несмотря на то, что на море было сильное волнение, вошел в воду и поплыл в сторону от берега. Предполагается, что он потерял ориентацию во время заплыва из-за высоких волн и утонул. Жена погибшего, находившаяся на берегу, видела, как муж тонет, но ничем не могла ему помочь, так как мужчина плавал на значительном расстоянии от берега, сообщает портал. Phuket News пишет, что пока неизвестно, были ли в момент гибели мужчины в районе пляжа спасатели, однако в ранние часы утра и при неблагоприятных для плавания погодных условиях их там могло и не быть. Власти острова узнали о гибели российского туриста около 07.45 утра (03.45 мск), когда волны выбросили его тело на берег и оно было замечено местными жителями, сообщившими об этом в полицию, говорится в сообщении. Прибывшие на пляж сотрудники добровольной чрезвычайной службы Пхукета, среди которых был медицинский работник, констатировали смерть мужчины, после чего его тело было доставлено в больницу Patong Hospital для судебно-медицинской экспертизы. Полицейские, расследующие гибель российского туриста, сообщили Phuket News, что собираются еще раз побеседовать с женой погибшего, чтобы уточнить все детали произошедшего, но на момент разговора с журналистами они уже были в значительной степени уверены, что произошедшее – несчастный случай. В субботу служба погоды Таиланда огласила предупреждение для провинции Пхукет и соседних провинций, находящихся на побережье Андаманского моря, об ухудшении погоды на ближайшие три дня в связи с действием тайфуна Mawar, центр которого сейчас находится в восточной части Филиппин, ливневых дождях, сильных ветрах и волнении на море с высотой волн до 3 метров. Власти Пхукета не рекомендовали малым судам выход в море в ближайшие дни.

https://ria.ru/20230526/reka-1874274482.html

https://ria.ru/20230517/kater-1872481230.html

пхукет (остров)

таиланд

филиппины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пхукет (остров), таиланд, филиппины, в мире