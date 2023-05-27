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Ракету "Рокот" оснастят многоразовой ступенью с авиационными двигателями - РИА Новости, 27.05.2023
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03:03 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/rokot-1874484239.html
Ракету "Рокот" оснастят многоразовой ступенью с авиационными двигателями
Ракету "Рокот" оснастят многоразовой ступенью с авиационными двигателями - РИА Новости, 27.05.2023
Ракету "Рокот" оснастят многоразовой ступенью с авиационными двигателями
Российские разработчики предложили оснастить ракету "Рокот" дополнительной многоразовой первой ступенью и использовать на ней не ракетные двигатели, а... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T03:03
2023-05-27T03:03
илон маск
алексей варочко
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
spacex
гкнпц имени м. в. хруничева
ми-26
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Российские разработчики предложили оснастить ракету "Рокот" дополнительной многоразовой первой ступенью и использовать на ней не ракетные двигатели, а турбореактивные агрегаты от самолета, следует из документов в базе данных Роспатента."Многоразовая первая ступень ракеты-носителя содержит шесть авиационных турбореактивных двигателей с форсажными камерами, смонтированных через равные угловые промежутки на внутреннем силовом корпусе кольцевого сечения, разделенном по высоте на три отсека", - говорится в материале.Отмечается, что первая ступень будет оснащена тормозными парашютами, системой управления с блоком питания и топливным баком. С ее внешней стороны будут размещены два надувных амортизатора, емкости со сжатым гелием и газовая аппаратура.По замыслу разработчиков из Технологического университета имени космонавта Леонова (МГОТУ), первая ступень с авиационными двигателями Р579-300 будет разгонять ракету примерно до высоты 20 километров, после чего "Рокот" будет лететь дальше с помощью собственных двигателей. Первая ступень при этом будет снижаться за счет комбинированного использования парашютов и трех из шести двигателей, которые на тот момент будут работать в режиме малой тяги.Планируется, что для применения ракеты "Рокот" с такой дополнительной ступенью ее надо будет перевести с токсичных компонентов топлива – несимметричного диметилгидразина и азотного тетраоксида – на пару кислород-керосин.Для экономии массы в первую возвращаемую ступень будут заправлять только топливо для посадки. Горючее, которое будет использовано для доставки ракеты на необходимую высоту, будет залито в первую ступень самой ракеты.Эвакуация возвращаемой ступени планируется с использованием вертолета Ми-26.Разработчики предполагают, что такая система будет лишена недостатков, которые присущи возвращаемым ступеням ракет SpaceX Илона Маска – необходимости наличия сложной инфраструктуры и транспортных коммуникаций (водных акваторий, автомобильных или железных дорог), а также мощного грузоподъемного оборудования.Ракета "Рокот" была создана из межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ). Снимаемые с дежурства носители преобразовывались в космические ракеты и использовались для коммерческих запусков. Программа "Рокот" была недавно закрыта. Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщал, что предприятие разрабатывает конструкторскую документацию на модернизированную версию этой ракеты лёгкого класса "Рокот-М".
https://ria.ru/20230527/kondor-fka-1874482271.html
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илон маск, алексей варочко, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), spacex, гкнпц имени м. в. хруничева, ми-26
Илон Маск, Алексей Варочко, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), SpaceX, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, Ми-26
Ракету "Рокот" оснастят многоразовой ступенью с авиационными двигателями

Ракету-носитель "Рокот" оснастят многоразовой первой ступенью с авиационными двигателями

© Фото : пресс-служба ГКНПЦ им.ХруничеваРакета-носитель "Рокот"
Ракета-носитель Рокот - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Фото : пресс-служба ГКНПЦ им.Хруничева
Ракета-носитель "Рокот". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Российские разработчики предложили оснастить ракету "Рокот" дополнительной многоразовой первой ступенью и использовать на ней не ракетные двигатели, а турбореактивные агрегаты от самолета, следует из документов в базе данных Роспатента.
«
"Многоразовая первая ступень ракеты-носителя содержит шесть авиационных турбореактивных двигателей с форсажными камерами, смонтированных через равные угловые промежутки на внутреннем силовом корпусе кольцевого сечения, разделенном по высоте на три отсека", - говорится в материале.
Отмечается, что первая ступень будет оснащена тормозными парашютами, системой управления с блоком питания и топливным баком. С ее внешней стороны будут размещены два надувных амортизатора, емкости со сжатым гелием и газовая аппаратура.
По замыслу разработчиков из Технологического университета имени космонавта Леонова (МГОТУ), первая ступень с авиационными двигателями Р579-300 будет разгонять ракету примерно до высоты 20 километров, после чего "Рокот" будет лететь дальше с помощью собственных двигателей. Первая ступень при этом будет снижаться за счет комбинированного использования парашютов и трех из шести двигателей, которые на тот момент будут работать в режиме малой тяги.
Планируется, что для применения ракеты "Рокот" с такой дополнительной ступенью ее надо будет перевести с токсичных компонентов топлива – несимметричного диметилгидразина и азотного тетраоксида – на пару кислород-керосин.
Для экономии массы в первую возвращаемую ступень будут заправлять только топливо для посадки. Горючее, которое будет использовано для доставки ракеты на необходимую высоту, будет залито в первую ступень самой ракеты.
Эвакуация возвращаемой ступени планируется с использованием вертолета Ми-26.
Разработчики предполагают, что такая система будет лишена недостатков, которые присущи возвращаемым ступеням ракет SpaceX Илона Маска – необходимости наличия сложной инфраструктуры и транспортных коммуникаций (водных акваторий, автомобильных или железных дорог), а также мощного грузоподъемного оборудования.
Ракета "Рокот" была создана из межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ). Снимаемые с дежурства носители преобразовывались в космические ракеты и использовались для коммерческих запусков. Программа "Рокот" была недавно закрыта. Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщал, что предприятие разрабатывает конструкторскую документацию на модернизированную версию этой ракеты лёгкого класса "Рокот-М".
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Илон МаскАлексей ВарочкоФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)SpaceXГКНПЦ имени М. В. ХруничеваМи-26
 
 
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