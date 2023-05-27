https://ria.ru/20230527/rokot-1874484239.html

Ракету "Рокот" оснастят многоразовой ступенью с авиационными двигателями

Ракету "Рокот" оснастят многоразовой ступенью с авиационными двигателями - РИА Новости, 27.05.2023

Ракету "Рокот" оснастят многоразовой ступенью с авиационными двигателями

Российские разработчики предложили оснастить ракету "Рокот" дополнительной многоразовой первой ступенью и использовать на ней не ракетные двигатели, а... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T03:03

2023-05-27T03:03

2023-05-27T03:03

илон маск

алексей варочко

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

spacex

гкнпц имени м. в. хруничева

ми-26

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Российские разработчики предложили оснастить ракету "Рокот" дополнительной многоразовой первой ступенью и использовать на ней не ракетные двигатели, а турбореактивные агрегаты от самолета, следует из документов в базе данных Роспатента."Многоразовая первая ступень ракеты-носителя содержит шесть авиационных турбореактивных двигателей с форсажными камерами, смонтированных через равные угловые промежутки на внутреннем силовом корпусе кольцевого сечения, разделенном по высоте на три отсека", - говорится в материале.Отмечается, что первая ступень будет оснащена тормозными парашютами, системой управления с блоком питания и топливным баком. С ее внешней стороны будут размещены два надувных амортизатора, емкости со сжатым гелием и газовая аппаратура.По замыслу разработчиков из Технологического университета имени космонавта Леонова (МГОТУ), первая ступень с авиационными двигателями Р579-300 будет разгонять ракету примерно до высоты 20 километров, после чего "Рокот" будет лететь дальше с помощью собственных двигателей. Первая ступень при этом будет снижаться за счет комбинированного использования парашютов и трех из шести двигателей, которые на тот момент будут работать в режиме малой тяги.Планируется, что для применения ракеты "Рокот" с такой дополнительной ступенью ее надо будет перевести с токсичных компонентов топлива – несимметричного диметилгидразина и азотного тетраоксида – на пару кислород-керосин.Для экономии массы в первую возвращаемую ступень будут заправлять только топливо для посадки. Горючее, которое будет использовано для доставки ракеты на необходимую высоту, будет залито в первую ступень самой ракеты.Эвакуация возвращаемой ступени планируется с использованием вертолета Ми-26.Разработчики предполагают, что такая система будет лишена недостатков, которые присущи возвращаемым ступеням ракет SpaceX Илона Маска – необходимости наличия сложной инфраструктуры и транспортных коммуникаций (водных акваторий, автомобильных или железных дорог), а также мощного грузоподъемного оборудования.Ракета "Рокот" была создана из межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ). Снимаемые с дежурства носители преобразовывались в космические ракеты и использовались для коммерческих запусков. Программа "Рокот" была недавно закрыта. Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщал, что предприятие разрабатывает конструкторскую документацию на модернизированную версию этой ракеты лёгкого класса "Рокот-М".

https://ria.ru/20230527/kondor-fka-1874482271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, алексей варочко, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), spacex, гкнпц имени м. в. хруничева, ми-26