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При обстреле института в Донецке ранены двое мужчин - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/ranenye-1874517196.html
При обстреле института в Донецке ранены двое мужчин
При обстреле института в Донецке ранены двое мужчин - РИА Новости, 27.05.2023
При обстреле института в Донецке ранены двое мужчин
Двое мужчин ранены в результате обстрела института НИИВЭ в Калининском районе Донецка со стороны украинских войск 26 мая, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:56
2023-05-27T11:56
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Двое мужчин ранены в результате обстрела института НИИВЭ в Калининском районе Донецка со стороны украинских войск 26 мая, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате вчерашнего обстрела (26 мая - ред.) института НИИВЭ в Калининском районе нашего города. По уточненным данным, ранения также получили двое мужчин 1949 и 1973 годов рождения", - написал Кулемзин в телеграм-канале в субботу.
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html
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алексей кулемзин (донецк), донецк
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк
При обстреле института в Донецке ранены двое мужчин

Мэр Кулемзин: при обстреле института НИИВЭ в Донецке ранены двое мужчин

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС ДНР у здания Научно-Исследовательского института
Сотрудники МЧС ДНР у здания Научно-Исследовательского института - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС ДНР у здания Научно-Исследовательского института
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Двое мужчин ранены в результате обстрела института НИИВЭ в Калининском районе Донецка со стороны украинских войск 26 мая, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате вчерашнего обстрела (26 мая - ред.) института НИИВЭ в Калининском районе нашего города. По уточненным данным, ранения также получили двое мужчин 1949 и 1973 годов рождения", - написал Кулемзин в телеграм-канале в субботу.
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк
 
 
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