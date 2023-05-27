https://ria.ru/20230527/putevki-1874533953.html
Предприниматели Бурятии выделили путевки для детей участников спецоперации
Предприниматели Бурятии выделили путевки для детей участников спецоперации - РИА Новости, 27.05.2023
Предприниматели Бурятии выделили путевки для детей участников спецоперации
Организаторы семейного отдыха из Бурятии выделили 100 бесплатных путевок для детей участников специальной военной операции, сообщил в субботу глава региона... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T14:19
2023-05-27T14:19
2023-05-27T14:19
надежные люди
общество
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. Организаторы семейного отдыха из Бурятии выделили 100 бесплатных путевок для детей участников специальной военной операции, сообщил в субботу глава региона Алексей Цыденов. По словам Цыденова, власти республики обратились к бизнесу с просьбой разработать льготные программы специально для участников СВО. "Ассоциация предпринимателей "Баргуджин-Токум" - это три компании, организующие семейный отдых, выделили 100 бесплатных путевок для семей участников СВО. Эту акцию они посвятили столетию Бурятии", - говорится в сообщении. Отмечается, что совместно с фондом и министерством социальной защиты ассоциация определит семьи военнослужащих, которым будет предоставлен летний отдых с бесплатным проживанием и питанием. Губернатор подчеркнул, что помощь предпринимателей на этом не заканчивается. По его словам, они изъявили готовность и дальше разрабатывать новые льготные программы для участников СВО.
https://ria.ru/20230503/deti-1869399215.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, алексей цыденов
Надежные люди, Общество, Алексей Цыденов
Предприниматели Бурятии выделили путевки для детей участников спецоперации
Предприниматели Бурятии выделили сто путевок для детей участников спецоперации
УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. Организаторы семейного отдыха из Бурятии выделили 100 бесплатных путевок для детей участников специальной военной операции, сообщил в субботу глава региона Алексей Цыденов.
По словам Цыденова, власти республики обратились к бизнесу с просьбой разработать льготные программы специально для участников СВО.
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"Ассоциация предпринимателей "Баргуджин-Токум" - это три компании, организующие семейный отдых, выделили 100 бесплатных путевок для семей участников СВО. Эту акцию они посвятили столетию Бурятии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совместно с фондом и министерством социальной защиты ассоциация определит семьи военнослужащих, которым будет предоставлен летний отдых с бесплатным проживанием и питанием.
Губернатор подчеркнул, что помощь предпринимателей на этом не заканчивается. По его словам, они изъявили готовность и дальше разрабатывать новые льготные программы для участников СВО.
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