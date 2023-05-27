https://ria.ru/20230527/praymeriz-1874538175.html

В "Единой России" рассказали о праймериз в Запорожской области

В "Единой России" рассказали о праймериз в Запорожской области - РИА Новости, 27.05.2023

В "Единой России" рассказали о праймериз в Запорожской области

Более 25 тысяч человек проголосовали на предварительном голосовании "Единой России" в Запорожской области, сообщила секретарь регионального отделения партии... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T14:49

2023-05-27T14:49

2023-05-27T14:49

запорожская область

мелитополь

галина данильченко

единая россия

политика

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 25 тысяч человек проголосовали на предварительном голосовании "Единой России" в Запорожской области, сообщила секретарь регионального отделения партии Галина Данильченко. "На предварительном голосовании в Запорожской области проголосовали более 25 тысяч человек… В воскресенье, последний день предварительного голосования, с 8:00 до 18:00 для всех желающих будут открыты счетные участки в крупных городах и районах Запорожской области. Также по-прежнему принять в нем участие можно и онлайн", - приводят в пресс-службе партии слова Данильченко. Отмечается, что лидеры по явке - Мелитополь, Михайловка, Бердянский район и Акимовка. Сейчас в районах обрасти работают мобильные бригады, а 28 мая откроются стационарные пункты голосования.

https://ria.ru/20230527/praymeriz-1874530348.html

https://ria.ru/20230526/golosovanie-1874447528.html

запорожская область

мелитополь

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Дарья Буймова

запорожская область, мелитополь, галина данильченко, единая россия, политика