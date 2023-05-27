https://ria.ru/20230527/praymeriz-1874538175.html
В "Единой России" рассказали о праймериз в Запорожской области
В "Единой России" рассказали о праймериз в Запорожской области - РИА Новости, 27.05.2023
В "Единой России" рассказали о праймериз в Запорожской области
Более 25 тысяч человек проголосовали на предварительном голосовании "Единой России" в Запорожской области, сообщила секретарь регионального отделения партии... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T14:49
2023-05-27T14:49
2023-05-27T14:49
запорожская область
мелитополь
галина данильченко
единая россия
политика
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 25 тысяч человек проголосовали на предварительном голосовании "Единой России" в Запорожской области, сообщила секретарь регионального отделения партии Галина Данильченко. "На предварительном голосовании в Запорожской области проголосовали более 25 тысяч человек… В воскресенье, последний день предварительного голосования, с 8:00 до 18:00 для всех желающих будут открыты счетные участки в крупных городах и районах Запорожской области. Также по-прежнему принять в нем участие можно и онлайн", - приводят в пресс-службе партии слова Данильченко. Отмечается, что лидеры по явке - Мелитополь, Михайловка, Бердянский район и Акимовка. Сейчас в районах обрасти работают мобильные бригады, а 28 мая откроются стационарные пункты голосования.
https://ria.ru/20230527/praymeriz-1874530348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, мелитополь, галина данильченко, единая россия, политика
Запорожская область, Мелитополь, Галина Данильченко, Единая Россия, Политика
В "Единой России" рассказали о праймериз в Запорожской области
На праймериз "Единой России" в Запорожской области проголосовали более 25 тысяч человек
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 25 тысяч человек проголосовали на предварительном голосовании "Единой России" в Запорожской области, сообщила секретарь регионального отделения партии Галина Данильченко.
"На предварительном голосовании в Запорожской области проголосовали более 25 тысяч человек… В воскресенье, последний день предварительного голосования, с 8:00 до 18:00 для всех желающих будут открыты счетные участки в крупных городах и районах Запорожской области. Также по-прежнему принять в нем участие можно и онлайн", - приводят в пресс-службе партии слова Данильченко.
В "Единой России" рассказали о том, как проходят праймериз
Отмечается, что лидеры по явке - Мелитополь
, Михайловка, Бердянский район и Акимовка.
Сейчас в районах обрасти работают мобильные бригады, а 28 мая откроются стационарные пункты голосования.
В ДНР стартовало предварительное голосование "Единой России"