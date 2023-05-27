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Протоиерей Калинин прокомментировал ситуацию с запретом в служении - РИА Новости, 27.05.2023
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Религия
 
14:15 27.05.2023 (обновлено: 15:33 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/pravoslavie-1874533651.html
Протоиерей Калинин прокомментировал ситуацию с запретом в служении
Протоиерей Калинин прокомментировал ситуацию с запретом в служении - РИА Новости, 27.05.2023
Протоиерей Калинин прокомментировал ситуацию с запретом в служении
Протоиерей Леонид Калинин сообщил РИА Новости, что его дальнейшая деятельность зависит от решения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, добавив, что... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T14:15
2023-05-27T15:33
религия
религия
русская православная церковь
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Протоиерей Леонид Калинин сообщил РИА Новости, что его дальнейшая деятельность зависит от решения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, добавив, что надеется на его мудрость."Я надеюсь на мудрость святейшего патриарха Кирилла, и какое он решение примет - так и будет. Он - человек высочайшей культуры и ума, и я благодарю Бога, что с ним работал. Может быть, понадоблюсь", - сказал РИА Новости Калинин.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указами от 26 мая освободил председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ), члена Патриаршего совета по культуре протоиерея Леонида Калинина от занимаемых в структуре Церкви должностей и запретил его в служении за препятствование принесению в храм Христа Спасителя "Троицы" Андрея Рублева, сообщил сайт РПЦ в субботу.Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) пояснил РИА Новости, что запрет в служении не является необратимым, он может быть снят епархиальным архиереем.
https://ria.ru/20230527/ikona-1874532029.html
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религия, русская православная церковь
Религия, Религия, Русская православная церковь
Протоиерей Калинин прокомментировал ситуацию с запретом в служении

Протоиерей Калинин сообщил, что его судьба зависит от решения патриарха Кирилла

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПротоиерей Леонид Калинин на выставке "Преподобный Сергий Радонежский" в Парадном вестибюле Оружейной палаты в Москве
Протоиерей Леонид Калинин на выставке Преподобный Сергий Радонежский в Парадном вестибюле Оружейной палаты в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Протоиерей Леонид Калинин на выставке "Преподобный Сергий Радонежский" в Парадном вестибюле Оружейной палаты в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Протоиерей Леонид Калинин сообщил РИА Новости, что его дальнейшая деятельность зависит от решения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, добавив, что надеется на его мудрость.
«
"Я надеюсь на мудрость святейшего патриарха Кирилла, и какое он решение примет - так и будет. Он - человек высочайшей культуры и ума, и я благодарю Бога, что с ним работал. Может быть, понадоблюсь", - сказал РИА Новости Калинин.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указами от 26 мая освободил председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ), члена Патриаршего совета по культуре протоиерея Леонида Калинина от занимаемых в структуре Церкви должностей и запретил его в служении за препятствование принесению в храм Христа Спасителя "Троицы" Андрея Рублева, сообщил сайт РПЦ в субботу.
Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) пояснил РИА Новости, что запрет в служении не является необратимым, он может быть снят епархиальным архиереем.
Протоиерей Русской православной церкви Леонид Калинин - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Протоиерея Калинина освободили от должностей
Вчера, 13:58
 
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