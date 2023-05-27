https://ria.ru/20230527/pravoslavie-1874533651.html

Протоиерей Калинин прокомментировал ситуацию с запретом в служении

Протоиерей Калинин прокомментировал ситуацию с запретом в служении - РИА Новости, 27.05.2023

Протоиерей Калинин прокомментировал ситуацию с запретом в служении

Протоиерей Леонид Калинин сообщил РИА Новости, что его дальнейшая деятельность зависит от решения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, добавив, что... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T14:15

2023-05-27T14:15

2023-05-27T15:33

религия

религия

русская православная церковь

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Протоиерей Леонид Калинин сообщил РИА Новости, что его дальнейшая деятельность зависит от решения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, добавив, что надеется на его мудрость."Я надеюсь на мудрость святейшего патриарха Кирилла, и какое он решение примет - так и будет. Он - человек высочайшей культуры и ума, и я благодарю Бога, что с ним работал. Может быть, понадоблюсь", - сказал РИА Новости Калинин.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указами от 26 мая освободил председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ), члена Патриаршего совета по культуре протоиерея Леонида Калинина от занимаемых в структуре Церкви должностей и запретил его в служении за препятствование принесению в храм Христа Спасителя "Троицы" Андрея Рублева, сообщил сайт РПЦ в субботу.Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) пояснил РИА Новости, что запрет в служении не является необратимым, он может быть снят епархиальным архиереем.

https://ria.ru/20230527/ikona-1874532029.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

религия, русская православная церковь