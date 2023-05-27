https://ria.ru/20230527/pozhary-1874489201.html

Рослесхоз предупредил о летнем пике природных пожаров

Рослесхоз предупредил о летнем пике природных пожаров - РИА Новости, 27.05.2023

Рослесхоз предупредил о летнем пике природных пожаров

Весенний пик лесных пожаров пройден, их площади сопоставимы с прошлым годом, однако расслабляться нельзя: впереди пара "горячих месяцев" летнего пика, заявил... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T06:32

2023-05-27T06:32

2023-05-27T06:36

иван советников

россия

владимир путин

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Весенний пик лесных пожаров пройден, их площади сопоставимы с прошлым годом, однако расслабляться нельзя: впереди пара "горячих месяцев" летнего пика, заявил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "У нас есть ориентир по площади лесных пожаров, установленный указом президента, мы из него исходим. Пока мы видим все предпосылки, чтобы этого добиться. Но точно нельзя расслабляться, нужно работать. Весенний пик пройден, летний пик еще впереди, у нас в прямом смысле будет пара горячих месяцев", - сказал Советников. Ранее глава МЧС Александр Куренков заявил, что площади природных пожаров в России выросли в три раза по сравнению с показателями 2022 года за тот же период. "Если говорить про лесные пожары, они не сильно отличаются от прошлого года, примерно те же цифры, что и в прошлом году. Если говорить о ландшафтных пожарах, то да, есть регионы отдельные, например Омская область, где запредельно большие площади ландшафтных пожаров. Та же ситуация в Кургане, где, к сожалению, случилась трагедия. Данные главы МЧС объединяют все виды пожаров на всех категориях земель", - прокомментировал Советников. Он отметил, что точные выводы по площади лесных пожаров пока делать преждевременно, итоги нужно подводить в конце года. Ландшафтным, или природным пожаром принято считать неконтролируемый процесс горения, охватывающий любой природный ландшафт, например горящая трава. Лесные пожары являются разновидностью природного пожара. По данным главы МЧС РФ Александра Куренкова, в Курганской области огнем уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли. Ранее глава Рослесхоза сообщил РИА Новости, что, согласно постановлению правительства, в 2023 году площадь лесных пожаров не должна превысить 5,5 миллиона гектаров. При этом в 2022 году площадь пожаров удалось снизить с 10 миллионов до 3,3 миллиона гектаров. В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, поручив кабмину и губернаторам сократить их площадь не менее чем на 50% к 2030 году относительно уровня 2021-го.

https://ria.ru/20230524/sosva-1873875489.html

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иван советников, россия, владимир путин, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), александр куренков (мчс)