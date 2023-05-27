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В Ярославской области загорелась кровля производственного здания
В Ярославской области загорелась кровля производственного здания - РИА Новости, 27.05.2023
В Ярославской области загорелась кровля производственного здания
Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар в ярославском Рыбинске, где горит кровля производственного здания, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T21:26
2023-05-27T21:26
2023-05-27T21:26
происшествия
ярославская область
рыбинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар в ярославском Рыбинске, где горит кровля производственного здания, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "Сегодня вечером поступило сообщение о пожаре по адресу Ярославская область, город Рыбинск, улица Поселковая дом 4. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит кровля производственного здания на площади 1500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что привлекается большее количество сил и средств для тушения пожара.
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происшествия, ярославская область, рыбинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославская область, Рыбинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославской области загорелась кровля производственного здания
В Рыбинске загорелась кровля производственного здания на площади в 1500 "квадратов"