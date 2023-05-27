https://ria.ru/20230527/pozhar-1874537796.html
Пожар на московском рынке "Садовод" потушили
Пожар на московском рынке "Садовод" потушили - РИА Новости, 27.05.2023
Пожар на московском рынке "Садовод" потушили
Пожар в павильонах рынка "Садовод" на юго-востоке Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T14:48
2023-05-27T14:48
2023-05-27T14:54
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мкад
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пожар в павильонах рынка "Садовод" на юго-востоке Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее в московском главке МЧС сообщили РИА Новости, что три торговых павильона загорелись в здании на МКАД, Согласно сервису "Яндекс-карты", по данному адресу расположен рынок "Садовод"."В 14.33 пожар был локализован. В 14:41 пожар полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230526/pozhar-1874436272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мкад
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), МКАД
Пожар на московском рынке "Садовод" потушили
Пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы на 14-м километра МКАД потушили