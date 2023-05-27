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В Ереване потушили пожар, возникший 18 мая на крупнейшей свалке города - РИА Новости, 27.05.2023
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14:36 27.05.2023 (обновлено: 14:45 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/pozhar-1874536411.html
В Ереване потушили пожар, возникший 18 мая на крупнейшей свалке города
В Ереване потушили пожар, возникший 18 мая на крупнейшей свалке города - РИА Новости, 27.05.2023
В Ереване потушили пожар, возникший 18 мая на крупнейшей свалке города
Пожар, возникший 18 мая на крупнейшей свалке в Ереване, потушен, сообщили в субботу в спасательной службе МВД Армении. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T14:36
2023-05-27T14:45
происшествия
армения
в мире
ереван
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ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Пожар, возникший 18 мая на крупнейшей свалке в Ереване, потушен, сообщили в субботу в спасательной службе МВД Армении."Пожар на Нубарашенской свалке потушен 27 мая 13.23 (12.23 мск - ред.). Установлено дежурство" - отмечается в сообщении спасательной службы.Ранее в мэрии Еревана заявили, что огонь распространился по всему периметру свалки, охватив площадь около 20 гектаров. В тушении пожара были задействованы десятки единиц техники.
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происшествия, армения, в мире, ереван
Происшествия, Армения, В мире, Ереван
В Ереване потушили пожар, возникший 18 мая на крупнейшей свалке города

В Ереване потушили пожар, возникший 18 мая на Нубарашенской свалке

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на машине
Пожарные рукава, установленные на машине - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на машине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Пожар, возникший 18 мая на крупнейшей свалке в Ереване, потушен, сообщили в субботу в спасательной службе МВД Армении.
«
"Пожар на Нубарашенской свалке потушен 27 мая 13.23 (12.23 мск - ред.). Установлено дежурство" - отмечается в сообщении спасательной службы.
Ранее в мэрии Еревана заявили, что огонь распространился по всему периметру свалки, охватив площадь около 20 гектаров. В тушении пожара были задействованы десятки единиц техники.
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