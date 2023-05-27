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На юго-востоке Москвы загорелись павильоны рынка "Садовод" - РИА Новости, 27.05.2023
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14:32 27.05.2023
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На юго-востоке Москвы загорелись павильоны рынка "Садовод"
На юго-востоке Москвы загорелись павильоны рынка "Садовод" - РИА Новости, 27.05.2023
На юго-востоке Москвы загорелись павильоны рынка "Садовод"
Три торговых павильона загорелись в здании на МКАД, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T14:32
2023-05-27T14:32
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Три торговых павильона загорелись в здании на МКАД, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "В 13.44 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: МКАД, 14-й километр, д. 30", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожарные выяснили, что загорелись три торговых павильона на третьем этаже. Спасатели приступили к работам по ликвидации возгорания. Информации по пострадавшим на данное время не поступало. Согласно сервису "Яндекс-карты", по данному адресу расположен рынок "Садовод".
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юго-востоке Москвы загорелись павильоны рынка "Садовод"

На юго-востоке Москвы загорелись три павильона рынка "Садовод"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы
Сотрудники пожарной службы - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники пожарной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Три торговых павильона загорелись в здании на МКАД, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"В 13.44 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: МКАД, 14-й километр, д. 30", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожарные выяснили, что загорелись три торговых павильона на третьем этаже.
Спасатели приступили к работам по ликвидации возгорания.
Информации по пострадавшим на данное время не поступало.
Согласно сервису "Яндекс-карты", по данному адресу расположен рынок "Садовод".
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