https://ria.ru/20230527/pozhar-1874535478.html
На юго-востоке Москвы загорелись павильоны рынка "Садовод"
На юго-востоке Москвы загорелись павильоны рынка "Садовод" - РИА Новости, 27.05.2023
На юго-востоке Москвы загорелись павильоны рынка "Садовод"
Три торговых павильона загорелись в здании на МКАД, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T14:32
2023-05-27T14:32
2023-05-27T14:32
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155984/99/1559849936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f653b30237142e29208cb4b017ccea79.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Три торговых павильона загорелись в здании на МКАД, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "В 13.44 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: МКАД, 14-й километр, д. 30", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожарные выяснили, что загорелись три торговых павильона на третьем этаже. Спасатели приступили к работам по ликвидации возгорания. Информации по пострадавшим на данное время не поступало. Согласно сервису "Яндекс-карты", по данному адресу расположен рынок "Садовод".
https://ria.ru/20230526/pozhar-1874436272.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155984/99/1559849936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_938df14d6774e34ecd31fd0b3eba0517.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юго-востоке Москвы загорелись павильоны рынка "Садовод"
На юго-востоке Москвы загорелись три павильона рынка "Садовод"
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Три торговых павильона загорелись в здании на МКАД, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"В 13.44 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве
поступило сообщение о пожаре по адресу: МКАД, 14-й километр, д. 30", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожарные выяснили, что загорелись три торговых павильона на третьем этаже.
Спасатели приступили к работам по ликвидации возгорания.
Информации по пострадавшим на данное время не поступало.
Согласно сервису "Яндекс-карты", по данному адресу расположен рынок "Садовод".
В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе с пряжей