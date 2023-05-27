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Посольство России ответило на реакцию США из-за перемещения ЯО в Белоруссию - РИА Новости, 27.05.2023
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05:02 27.05.2023 (обновлено: 08:59 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/posolstvo-1874486977.html
Посольство России ответило на реакцию США из-за перемещения ЯО в Белоруссию
Посольство России ответило на реакцию США из-за перемещения ЯО в Белоруссию - РИА Новости, 27.05.2023
Посольство России ответило на реакцию США из-за перемещения ЯО в Белоруссию
Москва и Минск в условиях гибридной войны, развязанной против них США, вправе обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере, заявили в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T05:02
2023-05-27T08:59
россия
белоруссия
сша
владимир путин
сергей шойгу
александр лукашенко
нато
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Москва и Минск в условиях гибридной войны, развязанной против них США, вправе обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере, заявили в посольстве России в Вашингтоне.Ранее президент США Джо Байден выразил негативное отношение к перемещению российского ядерного оружия на территорию Белоруссии.Дипломаты, комментируя в Telegram-канале обвинения Белого дома и Госдепартамента США по поводу военно-технического сотрудничества России и Белоруссии, подчеркнули, что речь идет о суверенном праве двух стран обеспечивать свою безопасность теми способами, которые они считают "необходимыми в условиях развязанной Вашингтоном против &lt;...&gt; (них. — Прим. ред.) широкомасштабной гибридной войны".Представительство отметило, что проводимые меры полностью соответствуют международно-правовым обязательствам. Дипломаты сослались на заявление главы Минобороны Сергея Шойгу, который ранее подчеркнул, что речь о передаче Минску ядерного оружия не идет, контроль над ним и решение о применении остаются за Москвой.&quot;Вашингтону, прежде чем пенять на других, следовало бы заняться самоанализом. Соединенные Штаты на протяжении десятилетий держат внушительный арсенал своего ядерного оружия в Европе. Проводят с союзниками по НАТО &quot;совместные ядерные миссии&quot;. Отрабатывают сценарии применения спецбоеприпасов против нашей страны&quot;, — добавили в посольстве.В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о начале перемещения ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с Москвой о размещении тактического ядерного оружия в республике. В этот же день в Минске министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории страны.В начале года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как сообщал Владимир Путин, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля.Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.
https://ria.ru/20230527/bayden-1874482407.html
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россия, белоруссия, сша, владимир путин, сергей шойгу, александр лукашенко, нато
Россия, Белоруссия, США, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Александр Лукашенко, НАТО
Посольство России ответило на реакцию США из-за перемещения ЯО в Белоруссию

Посольство России раскритиковало реакцию США на перемещение ядерного оружия в Белоруссию

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Российский и белорусский флаги - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Москва и Минск в условиях гибридной войны, развязанной против них США, вправе обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Ранее президент США Джо Байден выразил негативное отношение к перемещению российского ядерного оружия на территорию Белоруссии.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) Ярс - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
СМИ: Байден негативно относится к отправке российского ЯО в Белоруссию
Вчера, 02:33
Дипломаты, комментируя в Telegram-канале обвинения Белого дома и Госдепартамента США по поводу военно-технического сотрудничества России и Белоруссии, подчеркнули, что речь идет о суверенном праве двух стран обеспечивать свою безопасность теми способами, которые они считают "необходимыми в условиях развязанной Вашингтоном против <...> (них. — Прим. ред.) широкомасштабной гибридной войны".
Представительство отметило, что проводимые меры полностью соответствуют международно-правовым обязательствам. Дипломаты сослались на заявление главы Минобороны Сергея Шойгу, который ранее подчеркнул, что речь о передаче Минску ядерного оружия не идет, контроль над ним и решение о применении остаются за Москвой.
«

"Вашингтону, прежде чем пенять на других, следовало бы заняться самоанализом. Соединенные Штаты на протяжении десятилетий держат внушительный арсенал своего ядерного оружия в Европе. Проводят с союзниками по НАТО "совместные ядерные миссии". Отрабатывают сценарии применения спецбоеприпасов против нашей страны", — добавили в посольстве.

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о начале перемещения ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с Москвой о размещении тактического ядерного оружия в республике. В этот же день в Минске министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории страны.
В начале года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как сообщал Владимир Путин, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля.
Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Контроль над ядерным оружием в Белоруссии останется у России, заявили в МИД
25 мая, 13:30
 
РоссияБелоруссияСШАВладимир ПутинСергей ШойгуАлександр ЛукашенкоНАТО
 
 
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