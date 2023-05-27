https://ria.ru/20230527/posolstvo-1874486977.html

Посольство России ответило на реакцию США из-за перемещения ЯО в Белоруссию

Посольство России ответило на реакцию США из-за перемещения ЯО в Белоруссию - РИА Новости, 27.05.2023

Посольство России ответило на реакцию США из-за перемещения ЯО в Белоруссию

Москва и Минск в условиях гибридной войны, развязанной против них США, вправе обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере, заявили в... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T05:02

2023-05-27T05:02

2023-05-27T08:59

россия

белоруссия

сша

владимир путин

сергей шойгу

александр лукашенко

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150502/25/1505022565_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_4c6cfac1f005ad1a3569b16b94808ca0.jpg

ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Москва и Минск в условиях гибридной войны, развязанной против них США, вправе обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере, заявили в посольстве России в Вашингтоне.Ранее президент США Джо Байден выразил негативное отношение к перемещению российского ядерного оружия на территорию Белоруссии.Дипломаты, комментируя в Telegram-канале обвинения Белого дома и Госдепартамента США по поводу военно-технического сотрудничества России и Белоруссии, подчеркнули, что речь идет о суверенном праве двух стран обеспечивать свою безопасность теми способами, которые они считают "необходимыми в условиях развязанной Вашингтоном против <...> (них. — Прим. ред.) широкомасштабной гибридной войны".Представительство отметило, что проводимые меры полностью соответствуют международно-правовым обязательствам. Дипломаты сослались на заявление главы Минобороны Сергея Шойгу, который ранее подчеркнул, что речь о передаче Минску ядерного оружия не идет, контроль над ним и решение о применении остаются за Москвой."Вашингтону, прежде чем пенять на других, следовало бы заняться самоанализом. Соединенные Штаты на протяжении десятилетий держат внушительный арсенал своего ядерного оружия в Европе. Проводят с союзниками по НАТО "совместные ядерные миссии". Отрабатывают сценарии применения спецбоеприпасов против нашей страны", — добавили в посольстве.В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о начале перемещения ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с Москвой о размещении тактического ядерного оружия в республике. В этот же день в Минске министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории страны.В начале года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как сообщал Владимир Путин, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля.Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.

https://ria.ru/20230527/bayden-1874482407.html

https://ria.ru/20230525/tyao-1874076647.html

россия

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, сша, владимир путин, сергей шойгу, александр лукашенко, нато