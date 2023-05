https://ria.ru/20230527/politika-1874444654.html

Отнять и поделить: дикую идею Бернара-Анри Леви надо воспринимать всерьез

Отнять и поделить: дикую идею Бернара-Анри Леви надо воспринимать всерьез

Идея лишить Россию места в Совете Безопасности ООН или хотя бы права вето не нова. С момента начала спецоперации на Украине она озвучивалась на разных уровнях,... РИА Новости, 27.05.2023

Идея лишить Россию места в Совете Безопасности ООН или хотя бы права вето не нова. С момента начала спецоперации на Украине она озвучивалась на разных уровнях, включая законодательные инициативы американских конгрессменов. Не говоря уже о многочисленных колонках в различных западных газетах. Но сейчас эта идея заиграла новыми красками, поскольку появилось предложение не просто изгнать Россию из Совбеза, но и отдать ее место Украине.Эту "революционную" идею на страницах американской газеты The Wall Street Journal выдвинул французский "певец майданов" и лоббист украинских нацистов Бернар-Анри Леви. Он предъявил "аргументы", с которыми давно носится официальный Киев: мол, Россия занимает место в Совбезе незаконно, поскольку при распаде СССР она не имела права претендовать на автоматическую передачу этого кресла. Соответственно, Леви делает вывод: "Постоянное членство России и право вето не имеют законного основания".При этом француз идет дальше. Свое предложение передать Украине освободившееся место в Совбезе он обосновывает просто гениально — тем, что значительный вклад в разгром нацистов в 1945 году внес 1-й Украинский фронт, который освободил узников Освенцима! Широта кругозора сего философа просто поражает! Интересно будет на него посмотреть, когда он узнает, что 1-й Украинский был создан на основе Воронежского фронта, а тот, в свою очередь, на основе Брянского. Значит ли это, что место в Совете Безопасности ООН должны получить то ли Брянск, то ли Воронеж? А если Леви еще узнает о существовании у нас Волховского или Степного фронтов, то следует ждать от мыслителя прорывных идей представительства в ООН волхвов и степняков.И тем не менее предложение Леви опубликовано на страницах солидного бизнес-издания и стало предметом довольно активного обсуждения. Неслучайно оно совпало с предложением генсека ООН Антониу Гутерриша реформировать подведомственную ему организацию, структура которой отжила свой век и не отображает сегодняшний расклад в мире.Может, именно поэтому идея француза получила определенный резонанс. Американский блогер, доктор исторических наук Дэниел Ларисон от души посмеялся над ней, назвав "очередным глупым вмешательством Леви". Журнал The American Conservative, наоборот, отнесся к дискуссии предельно серьезно, назвав предложение опасным, поскольку попытка его реализации подорвет мировую стабильность. А, скажем, газета The New York Sun в своей редакционной колонке обеими руками поддержала идею Леви, "время которой пришло".На самом деле, все понимают, что структура распределения мест и голосов в Совете Безопасности ООН действительно отражала расклад мировых сил по состоянию на 1945 год и давно не соответствует современной структуре многополярного мира. На это, в частности, указал и министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая недавно в качестве председателя Совбеза. Но он высказался за расширение представительства стран Глобального Юга с тем, чтобы ликвидировать "нынешнюю запредельную перепредставленность Запада в этом главном органе ООН".Само собой, Запад не пойдет на подобные изменения, поскольку они никак не вписываются в американское представление о "мире, основанном на правилах". Точно так же, как Россия и Китай никогда не станут всерьез обсуждать безумные идеи вроде тех, которые продвигают Леви или Украина.Однако мы должны понимать, что пробные шары вроде статьи французского провокатора будут забрасываться и дальше. Правдами или неправдами, но Запад будет продолжать придумывать способы выдавить Россию из Совбеза или, на худой конец, лишить или ограничить ее право вето — такие формулы тоже уже не раз предлагались разными деятелями.Поэтому даже к подобным совершенно диким идеям надо относиться с предельной серьезностью. В конце концов, мы сейчас являемся свидетелями того, как авантюрные планы Запада относительно России, когда-то казавшиеся совершенно невозможными, получают свое воплощение. Поэтому над идеей Леви о влиянии 1-го Украинского фронта на современный Совбез ООН можно вволю посмеяться, после чего необходимо всерьез готовиться к отражению новых атак против России на всех фронтах — не только военных.

2023

