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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 27.05.2023
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09:57 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/pogoda-1874501521.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 27.05.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность, кратковременные дожди и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T09:57
2023-05-27T09:57
погода
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу погоду в Москве и Московской области в начале дня будет формировать уходящий на восток холодный атмосферный фронт, затем регион окажется в тыловой части циклона. "Переменная облачность, местами кратковременные дожди, на востоке и юге Подмосковья возможны локальные грозы. Температура воздуха в Москве плюс 20-22 градусов, по области плюс 18-23 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление немного повысится, барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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погода, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидается переменная облачность, дожди и до плюс 22 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка катается на скейтборде в парке искусств Музеон в Москве
Девушка катается на скейтборде в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка катается на скейтборде в парке искусств Музеон в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в субботу погоду в Москве и Московской области в начале дня будет формировать уходящий на восток холодный атмосферный фронт, затем регион окажется в тыловой части циклона.
"Переменная облачность, местами кратковременные дожди, на востоке и юге Подмосковья возможны локальные грозы. Температура воздуха в Москве плюс 20-22 градусов, по области плюс 18-23 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление немного повысится, барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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ПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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