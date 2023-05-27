https://ria.ru/20230527/pogoda-1874501521.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 27.05.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Переменная облачность, кратковременные дожди и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T09:57

2023-05-27T09:57

2023-05-27T09:57

погода

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу погоду в Москве и Московской области в начале дня будет формировать уходящий на восток холодный атмосферный фронт, затем регион окажется в тыловой части циклона. "Переменная облачность, местами кратковременные дожди, на востоке и юге Подмосковья возможны локальные грозы. Температура воздуха в Москве плюс 20-22 градусов, по области плюс 18-23 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление немного повысится, барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20230526/temperatura-1874307928.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье), михаил леус