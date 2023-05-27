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Патриарх Кирилл прибыл в Сургут - РИА Новости, 27.05.2023
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Религия
 
16:01 27.05.2023 (обновлено: 16:02 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/patriarkh-1874545858.html
Патриарх Кирилл прибыл в Сургут
Патриарх Кирилл прибыл в Сургут - РИА Новости, 27.05.2023
Патриарх Кирилл прибыл в Сургут
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Сургут, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ). РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T16:01
2023-05-27T16:02
религия
сургут
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир якушев
наталья комарова
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Сургут, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ). "Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Ханты-Мансийскую митрополию", – говорится в сообщении. В аэропорту Сургута, согласно сообщению, его встретили полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и мэр Сургута Андрей Филатов.
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сургут, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир якушев, наталья комарова, русская православная церковь, религия
Религия, Сургут, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Якушев, Наталья Комарова, Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Сургут

Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Ханты-Мансийскую митрополию

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Сургут, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).
"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Ханты-Мансийскую митрополию", – говорится в сообщении.
В аэропорту Сургута, согласно сообщению, его встретили полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и мэр Сургута Андрей Филатов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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РелигияСургутРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ЯкушевНаталья КомароваРусская православная церковьРелигия
 
 
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