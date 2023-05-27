https://ria.ru/20230527/osadki-1874495328.html

Самолет-зондировщик начал вызывать искусственные осадки в Якутии

Самолет-зондировщик начал вызывать искусственные осадки в Якутии - РИА Новости, 27.05.2023

Самолет-зондировщик начал вызывать искусственные осадки в Якутии

Самолет-зондировщик Росгидромета приступил к вызыванию искусственных осадков в Якутии, где в ряде районов установился высокий класс пожарной опасности, сообщает РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T08:45

2023-05-27T08:45

2023-05-27T12:04

общество

якутск

гидрометцентр

як-40

ан-26

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ЯКУТСК, 27 мая - РИА Новости. Самолет-зондировщик Росгидромета приступил к вызыванию искусственных осадков в Якутии, где в ряде районов установился высокий класс пожарной опасности, сообщает оперативный штаб республики. По данным оперштаба, в субботу 4-й класс пожарной опасности в лесах установился в Хангаласском, Намском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Вилюйском, Ленском, Олекминском районах, а также в городе Якутске. Первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников отметил на заседании штаба по охране лесов от пожаров, что ландшафтных пожаров с начала сезона было много, все они рукотворные. В свою очередь, по информации заместителя начальника Якутского УГМС Татьяны Маршалик, местами в районах прогнозируются кратковременные дожди, но больших осадков не предвидится. "Самолет-зондировщик Росгидромета Як-40, прибывший на той неделе, приступил к работе по искусственному вызыванию осадков. В пятницу воздушное судно работало на территории Нерюнгринского района в целях профилактики ландшафтных (природных) пожаров", - рассказали в оперштабе. Всего с начала пожароопаснного сезона в республике потушено 10 лесных пожаров на площади 40 га, половина из которых в Хангаласском районе. Ранее сообщалось о том, что самолет-лаборатория Як-42Д Росгидромета прибыл в Якутию, в этом году в республике также будет работать собственный самолет-зондировщик для вызывания искусственных осадков на базе Ан-26.

https://ria.ru/20230521/pozhar-1873191201.html

https://ria.ru/20230522/pozhary-1873403777.html

якутск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, якутск, гидрометцентр, як-40, ан-26