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Самолет-зондировщик начал вызывать искусственные осадки в Якутии - РИА Новости, 27.05.2023
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08:45 27.05.2023 (обновлено: 12:04 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/osadki-1874495328.html
Самолет-зондировщик начал вызывать искусственные осадки в Якутии
Самолет-зондировщик начал вызывать искусственные осадки в Якутии - РИА Новости, 27.05.2023
Самолет-зондировщик начал вызывать искусственные осадки в Якутии
Самолет-зондировщик Росгидромета приступил к вызыванию искусственных осадков в Якутии, где в ряде районов установился высокий класс пожарной опасности, сообщает РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T08:45
2023-05-27T12:04
общество
якутск
гидрометцентр
як-40
ан-26
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ЯКУТСК, 27 мая - РИА Новости. Самолет-зондировщик Росгидромета приступил к вызыванию искусственных осадков в Якутии, где в ряде районов установился высокий класс пожарной опасности, сообщает оперативный штаб республики. По данным оперштаба, в субботу 4-й класс пожарной опасности в лесах установился в Хангаласском, Намском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Вилюйском, Ленском, Олекминском районах, а также в городе Якутске. Первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников отметил на заседании штаба по охране лесов от пожаров, что ландшафтных пожаров с начала сезона было много, все они рукотворные. В свою очередь, по информации заместителя начальника Якутского УГМС Татьяны Маршалик, местами в районах прогнозируются кратковременные дожди, но больших осадков не предвидится. "Самолет-зондировщик Росгидромета Як-40, прибывший на той неделе, приступил к работе по искусственному вызыванию осадков. В пятницу воздушное судно работало на территории Нерюнгринского района в целях профилактики ландшафтных (природных) пожаров", - рассказали в оперштабе. Всего с начала пожароопаснного сезона в республике потушено 10 лесных пожаров на площади 40 га, половина из которых в Хангаласском районе. Ранее сообщалось о том, что самолет-лаборатория Як-42Д Росгидромета прибыл в Якутию, в этом году в республике также будет работать собственный самолет-зондировщик для вызывания искусственных осадков на базе Ан-26.
https://ria.ru/20230521/pozhar-1873191201.html
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общество, якутск, гидрометцентр, як-40, ан-26
Общество, Якутск, Гидрометцентр, Як-40, Ан-26
Самолет-зондировщик начал вызывать искусственные осадки в Якутии

Самолет-зондировщик Росгидромета начал вызывать искусственные осадки в Якутии

© Фото : ГУМЧС по Руспублике ЯкутияСамолет-зондировщик Росгидромета Як-40 приступил к работе по искусственному вызыванию осадков
Самолет-зондировщик Росгидромета Як-40 приступил к работе по искусственному вызыванию осадков - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Фото : ГУМЧС по Руспублике Якутия
Самолет-зондировщик Росгидромета Як-40 приступил к работе по искусственному вызыванию осадков
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 27 мая - РИА Новости. Самолет-зондировщик Росгидромета приступил к вызыванию искусственных осадков в Якутии, где в ряде районов установился высокий класс пожарной опасности, сообщает оперативный штаб республики.
По данным оперштаба, в субботу 4-й класс пожарной опасности в лесах установился в Хангаласском, Намском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Вилюйском, Ленском, Олекминском районах, а также в городе Якутске.
Первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников отметил на заседании штаба по охране лесов от пожаров, что ландшафтных пожаров с начала сезона было много, все они рукотворные. В свою очередь, по информации заместителя начальника Якутского УГМС Татьяны Маршалик, местами в районах прогнозируются кратковременные дожди, но больших осадков не предвидится.
"Самолет-зондировщик Росгидромета Як-40, прибывший на той неделе, приступил к работе по искусственному вызыванию осадков. В пятницу воздушное судно работало на территории Нерюнгринского района в целях профилактики ландшафтных (природных) пожаров", - рассказали в оперштабе.
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Всего с начала пожароопаснного сезона в республике потушено 10 лесных пожаров на площади 40 га, половина из которых в Хангаласском районе.
Ранее сообщалось о том, что самолет-лаборатория Як-42Д Росгидромета прибыл в Якутию, в этом году в республике также будет работать собственный самолет-зондировщик для вызывания искусственных осадков на базе Ан-26.
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ОбществоЯкутскГидрометцентрЯк-40Ан-26
 
 
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