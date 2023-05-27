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В России усилят наказание за нарушения правил охраны труда - РИА Новости, 27.05.2023
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12:44 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/okhrana-1874523591.html
В России усилят наказание за нарушения правил охраны труда
В России усилят наказание за нарушения правил охраны труда - РИА Новости, 27.05.2023
В России усилят наказание за нарушения правил охраны труда
Правительство России одобрило законопроект об усилении ответственности за нарушение обязательств по охране труда работников в опасных или вредных условиях,... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:44
2023-05-27T12:44
правительство рф
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект об усилении ответственности за нарушение обязательств по охране труда работников в опасных или вредных условиях, сообщается в субботу на сайте кабмина. Речь идет о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 5.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", который обсуждался на заседании кабмина в четверг. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 5.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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правительство рф, россия
Правительство РФ, Россия
В России усилят наказание за нарушения правил охраны труда

Правительство одобрило инициативу усилить наказание за нарушения правил охраны труда

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект об усилении ответственности за нарушение обязательств по охране труда работников в опасных или вредных условиях, сообщается в субботу на сайте кабмина.
Речь идет о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 5.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", который обсуждался на заседании кабмина в четверг.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 5.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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