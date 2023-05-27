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Украинские депутаты посетили немецкую военную базу, где обучают солдат ВСУ - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/obuchenie-1874541602.html
Украинские депутаты посетили немецкую военную базу, где обучают солдат ВСУ
Украинские депутаты посетили немецкую военную базу, где обучают солдат ВСУ - РИА Новости, 27.05.2023
Украинские депутаты посетили немецкую военную базу, где обучают солдат ВСУ
Представители Верховной рады посетили одну из немецких военных баз, где украинские военнослужащие проходят обучение, сообщает в субботу пресс-служба парламента. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:26
2023-05-27T15:26
в мире
нато
германия
украина
верховная рада украины
бундестаг германии
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Представители Верховной рады посетили одну из немецких военных баз, где украинские военнослужащие проходят обучение, сообщает в субботу пресс-служба парламента. "Делегация комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки посетила одну из немецких военных баз, где украинские военные проходят обучение", - говорится в сообщении на сайте Верховной рады. Сообщается, что под председательством главы комитета украинского парламента Александра Завитневича и его немецкого визави Мари-Агнес Штрак-Циммерманн состоялось первое в истории совместное заседание оборонных комитетов украинского и немецкого парламентов. Украинские депутаты встретились с государственным министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером, а также с другими коллегами из комитет обороны Бундестага и парламентских комитетов. Как сообщала ранее газета New York Times со ссылкой на заявление Пентагона, в пятницу порядка 200 военных приступили к общевойсковому инструктажу в Графенворе и Хоэнфельсе. Другие 200 солдат начали обучаться заправке танков Abrams и их обслуживанию. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230515/voennye-1871797124.html
https://ria.ru/20230403/vsu-1862713979.html
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в мире, нато, германия, украина, верховная рада украины, бундестаг германии
В мире, НАТО, Германия, Украина, Верховная Рада Украины, Бундестаг Германии, Специальная военная операция на Украине
Украинские депутаты посетили немецкую военную базу, где обучают солдат ВСУ

Представители Верховной рады посетили военную базу в ФРГ, где обучают украинских военных

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе
Украинские военные во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки на военной базе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Представители Верховной рады посетили одну из немецких военных баз, где украинские военнослужащие проходят обучение, сообщает в субботу пресс-служба парламента.
"Делегация комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки посетила одну из немецких военных баз, где украинские военные проходят обучение", - говорится в сообщении на сайте Верховной рады.
Новобранцы украинской армии на учебной базе министерства обороны Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В Великобритании назвали число обученных украинских военных
15 мая, 12:13
Сообщается, что под председательством главы комитета украинского парламента Александра Завитневича и его немецкого визави Мари-Агнес Штрак-Циммерманн состоялось первое в истории совместное заседание оборонных комитетов украинского и немецкого парламентов. Украинские депутаты встретились с государственным министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером, а также с другими коллегами из комитет обороны Бундестага и парламентских комитетов.
Как сообщала ранее газета New York Times со ссылкой на заявление Пентагона, в пятницу порядка 200 военных приступили к общевойсковому инструктажу в Графенворе и Хоэнфельсе. Другие 200 солдат начали обучаться заправке танков Abrams и их обслуживанию.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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