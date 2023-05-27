https://ria.ru/20230527/obstrel-1874556473.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 27.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T17:09
2023-05-27T17:09
2023-05-27T17:09
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
стирол
сцкк
нато
происшествия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров ...15.50 -населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230527/aleshki-1874554866.html
https://ria.ru/20230527/obstrel-1874551388.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Стирол, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Горловку