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В Молдавии не поддержали идею объединения с Румынией, заявила Санду - РИА Новости, 27.05.2023
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19:15 27.05.2023 (обновлено: 19:18 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/obedinenie-1874572796.html
В Молдавии не поддержали идею объединения с Румынией, заявила Санду
В Молдавии не поддержали идею объединения с Румынией, заявила Санду - РИА Новости, 27.05.2023
В Молдавии не поддержали идею объединения с Румынией, заявила Санду
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что идея объединения страны с Румынией не пользуется особой поддержкой у граждан республики, поэтому власти... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T19:15
2023-05-27T19:18
в мире
молдавия
румыния
бухарест
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что идея объединения страны с Румынией не пользуется особой поддержкой у граждан республики, поэтому власти сосредоточились на идее евроинтеграции. &quot;Поддержка воссоединения с Румынией есть, но ее недостаточно. Есть люди, которые продвигают эту идею, но их недостаточно. Есть поддержка интеграции в ЕС, и это то, к чему мы стремимся&quot;, - заявила Санду в интервью порталу Geopolitique.Она подтвердила, что около миллиона граждан Молдавии имеют также румынский паспорт, но также многие боятся возможного объединения двух стран. "Действительно есть дискуссия, которая ведется уже давно, но опять же, для этого недостаточно поддержки. Но у Молдовы достаточно поддержки, чтобы стать членом ЕС, и это то, к чему мы стремимся", - подчеркнула Санду. Согласно опросам общественного мнения, против объединения двух стран выступают около 60% граждан Молдавии и около 55% жителей Румынии. Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
https://ria.ru/20230519/moldaviya-1873024580.html
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в мире, молдавия, румыния, бухарест, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Румыния, Бухарест, Майя Санду, Евросоюз
В Молдавии не поддержали идею объединения с Румынией, заявила Санду

Санду: идея объединения Молдавии и Румынии не имеет достаточной поддержки в республике

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что идея объединения страны с Румынией не пользуется особой поддержкой у граждан республики, поэтому власти сосредоточились на идее евроинтеграции.
«

"Поддержка воссоединения с Румынией есть, но ее недостаточно. Есть люди, которые продвигают эту идею, но их недостаточно. Есть поддержка интеграции в ЕС, и это то, к чему мы стремимся", - заявила Санду в интервью порталу Geopolitique.

Она подтвердила, что около миллиона граждан Молдавии имеют также румынский паспорт, но также многие боятся возможного объединения двух стран.
«
"Действительно есть дискуссия, которая ведется уже давно, но опять же, для этого недостаточно поддержки. Но у Молдовы достаточно поддержки, чтобы стать членом ЕС, и это то, к чему мы стремимся", - подчеркнула Санду.
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В Молдавии раскрыли, когда страна объединится с Румынией
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Согласно опросам общественного мнения, против объединения двух стран выступают около 60% граждан Молдавии и около 55% жителей Румынии.
Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
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