https://ria.ru/20230527/nastuplenie-1874503493.html

В Запорожской области допустили начало наступления ВСУ в течение недели

В Запорожской области допустили начало наступления ВСУ в течение недели - РИА Новости, 27.05.2023

В Запорожской области допустили начало наступления ВСУ в течение недели

Украинские войска могут предпринять попытку контрнаступления в Запорожской области в ближайшие пять-семь дней, сообщил РИА Новости врио главы региона Евгений... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T10:07

2023-05-27T10:07

2023-05-27T10:07

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

запорожская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска могут предпринять попытку контрнаступления в Запорожской области в ближайшие пять-семь дней, сообщил РИА Новости врио главы региона Евгений Балицкий. Ранее Балицкий заявил, что украинские войска применяют для обстрелов тыловых районов Запорожской области в том числе британские ракеты. "Противник проводит серьезную артподготовку. Вероятнее всего, что в ближайшее время, в ближайшие пять-семь дней, скорее всего, начнется наступление, потому что обычно просто так не обстреливают территорию глубоких тылов", - сказал Балицкий. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

запорожская область

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Влада Копылова

евгений балицкий, запорожская область, вооруженные силы украины