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В Запорожской области допустили начало наступления ВСУ в течение недели - РИА Новости, 27.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:07 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/nastuplenie-1874503493.html
В Запорожской области допустили начало наступления ВСУ в течение недели
В Запорожской области допустили начало наступления ВСУ в течение недели - РИА Новости, 27.05.2023
В Запорожской области допустили начало наступления ВСУ в течение недели
Украинские войска могут предпринять попытку контрнаступления в Запорожской области в ближайшие пять-семь дней, сообщил РИА Новости врио главы региона Евгений... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T10:07
2023-05-27T10:07
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска могут предпринять попытку контрнаступления в Запорожской области в ближайшие пять-семь дней, сообщил РИА Новости врио главы региона Евгений Балицкий. Ранее Балицкий заявил, что украинские войска применяют для обстрелов тыловых районов Запорожской области в том числе британские ракеты. "Противник проводит серьезную артподготовку. Вероятнее всего, что в ближайшее время, в ближайшие пять-семь дней, скорее всего, начнется наступление, потому что обычно просто так не обстреливают территорию глубоких тылов", - сказал Балицкий. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html
запорожская область
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евгений балицкий, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области допустили начало наступления ВСУ в течение недели

Балицкий: ВСУ могут начать наступление в Запорожской области в ближайшие пять-семь дней

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска могут предпринять попытку контрнаступления в Запорожской области в ближайшие пять-семь дней, сообщил РИА Новости врио главы региона Евгений Балицкий.
Ранее Балицкий заявил, что украинские войска применяют для обстрелов тыловых районов Запорожской области в том числе британские ракеты.
"Противник проводит серьезную артподготовку. Вероятнее всего, что в ближайшее время, в ближайшие пять-семь дней, скорее всего, начнется наступление, потому что обычно просто так не обстреливают территорию глубоких тылов", - сказал Балицкий.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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