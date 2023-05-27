https://ria.ru/20230527/nastuplenie-1874499726.html

"Что-то будет". Зеленского предупредили о новом ударе после Артемовска

"Что-то будет". Зеленского предупредили о новом ударе после Артемовска - РИА Новости, 27.05.2023

"Что-то будет". Зеленского предупредили о новом ударе после Артемовска

Российская армия пойдет в наступление на фоне завершения освобождения Артемовска, заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T09:43

2023-05-27T09:43

2023-05-27T09:43

в мире

артемовск

олег соскин

евгений пригожин

россия

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская армия пойдет в наступление на фоне завершения освобождения Артемовска, заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале."Что-то будет. Они пойдут в наступление. Что-то произойдет", — прогнозирует он.По словам Соскина, украинская армия, не имеющая каких-либо успехов на поле боя, столкнется с наступлением российских вооруженных сил после освобождения Артемовска.Двадцатого мая основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск освобождение города завершено.

https://ria.ru/20230527/nato-1874483038.html

артемовск

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в мире, артемовск, олег соскин, евгений пригожин, россия