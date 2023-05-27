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"Что-то будет". Зеленского предупредили о новом ударе после Артемовска - РИА Новости, 27.05.2023
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09:43 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/nastuplenie-1874499726.html
"Что-то будет". Зеленского предупредили о новом ударе после Артемовска
"Что-то будет". Зеленского предупредили о новом ударе после Артемовска - РИА Новости, 27.05.2023
"Что-то будет". Зеленского предупредили о новом ударе после Артемовска
Российская армия пойдет в наступление на фоне завершения освобождения Артемовска, заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T09:43
2023-05-27T09:43
в мире
артемовск
олег соскин
евгений пригожин
россия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская армия пойдет в наступление на фоне завершения освобождения Артемовска, заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.&quot;Что-то будет. Они пойдут в наступление. Что-то произойдет&quot;, — прогнозирует он.По словам Соскина, украинская армия, не имеющая каких-либо успехов на поле боя, столкнется с наступлением российских вооруженных сил после освобождения Артемовска.Двадцатого мая основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск освобождение города завершено.
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в мире, артемовск, олег соскин, евгений пригожин, россия
В мире, Артемовск, Олег Соскин, Евгений Пригожин, Россия
"Что-то будет". Зеленского предупредили о новом ударе после Артемовска

Экс-советник Кучмы Соскин: после Артемовска российская армия пойдет в наступление

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Carl Court
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская армия пойдет в наступление на фоне завершения освобождения Артемовска, заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.
«

"Что-то будет. Они пойдут в наступление. Что-то произойдет", — прогнозирует он.

По словам Соскина, украинская армия, не имеющая каких-либо успехов на поле боя, столкнется с наступлением российских вооруженных сил после освобождения Артемовска.
Двадцатого мая основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск освобождение города завершено.
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