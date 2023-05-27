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В Хабаровском крае разбился мотодельтаплан - РИА Новости, 27.05.2023
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18:56 27.05.2023 (обновлено: 19:21 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/motodeltaplan-1874570384.html
В Хабаровском крае разбился мотодельтаплан
В Хабаровском крае разбился мотодельтаплан - РИА Новости, 27.05.2023
В Хабаровском крае разбился мотодельтаплан
Мотодельтаплан упал при взлете в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, пилот погиб, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T18:56
2023-05-27T19:21
происшествия
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
россия
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая - РИА Новости. Мотодельтаплан упал при взлете в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, пилот погиб, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. "Сегодня, около 19.00 по местному времени (12.00 мск) в Комсомольске-на-Амуре во время взлёта упал мотодельтаплан, пилот 1957 года рождения погиб", - сообщил собеседник, добавив, что на место происшествия выехал представитель транспортной прокуратуры, ведомство также проверит исполнение законодательства о безопасности полётов. Восточное Межрегиональное СУСК России сообщило, что, предварительно, мужчина совершал полет на собранном им мотопараплане и "не справился с управлением", в ведомстве добавили, что происшествие произошло на окраине города. Также отмечается, что организована проверка, согласно ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта...).
https://ria.ru/20221030/motodeltaplan-1827884813.html
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
россия
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происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, россия, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Дальневосточная транспортная прокуратура
В Хабаровском крае разбился мотодельтаплан

В Хабаровском крае при взлете рухнул на землю мотодельтаплан, пилот погиб

© Фото : Восточное Межрегиональное СУСК РоссииНа месте авиационного происшествия на окраине города Комсомольск-на-Амуре
На месте авиационного происшествия на окраине города Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Фото : Восточное Межрегиональное СУСК России
На месте авиационного происшествия на окраине города Комсомольск-на-Амуре
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая - РИА Новости. Мотодельтаплан упал при взлете в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, пилот погиб, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«
"Сегодня, около 19.00 по местному времени (12.00 мск) в Комсомольске-на-Амуре во время взлёта упал мотодельтаплан, пилот 1957 года рождения погиб", - сообщил собеседник, добавив, что на место происшествия выехал представитель транспортной прокуратуры, ведомство также проверит исполнение законодательства о безопасности полётов.
Восточное Межрегиональное СУСК России сообщило, что, предварительно, мужчина совершал полет на собранном им мотопараплане и "не справился с управлением", в ведомстве добавили, что происшествие произошло на окраине города. Также отмечается, что организована проверка, согласно ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта...).
Майкопском районе Республики Адыгея разбился мотодельтаплан - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
В Адыгее разбился мотодельтаплан
30 октября 2022, 12:52
 
ПроисшествияХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреРоссияДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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