Рейтинг@Mail.ru
Молдавские активисты почтили память о подвиге освободителей от фашизма - РИА Новости, 27.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/moldaviya-1874506972.html
Молдавские активисты почтили память о подвиге освободителей от фашизма
Молдавские активисты почтили память о подвиге освободителей от фашизма - РИА Новости, 27.05.2023
Молдавские активисты почтили память о подвиге освободителей от фашизма
Активисты и сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" провели акцию "Свеча памяти", поздним вечером в пятницу выложив свечами фразу "День Победы" РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T10:38
2023-05-27T10:38
в мире
молдавия
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg
КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Активисты и сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" провели акцию "Свеча памяти", поздним вечером в пятницу выложив свечами фразу "День Победы" перед зданием парламента республики, чтобы напомнить о подвиге освободителей от фашизма депутатам правящей партии "Действия и солидарности", которые намерены упразднить 9 Мая - День Победы. "Действие и солидарность" (PAS) зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в День памяти павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая. Сторонники и представители оппозиционных в Молдавии партий коммунистов и социалистов в пятницу утром пикетировали здание парламента перед заседанием законодательного собрания в знак протеста против переименования Дня Победы. "Партия "Возрождение" проводит эту акцию у стен парламента, чтобы напомнить желтой правящей верхушке о подвиге освободителей нашей страны и всей Европы от фашизма. Законом об отмене праздника Дня Победы, о провозглашении дня скорби PAS уравняет захватчиков, пришедших к нам с оружием и уничтожавших ни в чем не повинных граждан целыми селами, и тех, кто встал на защиту простых людей, освобождал и защищал Родину от фашистcких варваров", - сообщил в своем телеграм-канале один из представителей политформирования Юрий Витнянский. По его мнению, День Победы – важный праздник для всего мира, а его запрет – "кощунство по отношению к ветеранам, к нашим дедам и прадедам, к нашему прошлому и будущему". Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20230526/tauber-1874312072.html
https://ria.ru/20230526/piket-1874264042.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aec08ee100e154bdc4b5b788ef67dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, день победы
В мире, Молдавия, День Победы
Молдавские активисты почтили память о подвиге освободителей от фашизма

У здания парламента Молдавии в память о подвиге освободителей от фашизма выложили свечи

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Активисты и сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" провели акцию "Свеча памяти", поздним вечером в пятницу выложив свечами фразу "День Победы" перед зданием парламента республики, чтобы напомнить о подвиге освободителей от фашизма депутатам правящей партии "Действия и солидарности", которые намерены упразднить 9 Мая - День Победы.
"Действие и солидарность" (PAS) зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в День памяти павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая. Сторонники и представители оппозиционных в Молдавии партий коммунистов и социалистов в пятницу утром пикетировали здание парламента перед заседанием законодательного собрания в знак протеста против переименования Дня Победы.
"Партия "Возрождение" проводит эту акцию у стен парламента, чтобы напомнить желтой правящей верхушке о подвиге освободителей нашей страны и всей Европы от фашизма. Законом об отмене праздника Дня Победы, о провозглашении дня скорби PAS уравняет захватчиков, пришедших к нам с оружием и уничтожавших ни в чем не повинных граждан целыми селами, и тех, кто встал на защиту простых людей, освобождал и защищал Родину от фашистcких варваров", - сообщил в своем телеграм-канале один из представителей политформирования Юрий Витнянский.
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Парламент Молдавии лишил Таубер депутатского иммунитета
26 мая, 12:49
По его мнению, День Победы – важный праздник для всего мира, а его запрет – "кощунство по отношению к ветеранам, к нашим дедам и прадедам, к нашему прошлому и будущему".
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
В Молдавии проводят пикет из-за законопроекта об отмене Дня Победы
26 мая, 10:12
 
В миреМолдавияДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала