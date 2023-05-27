https://ria.ru/20230527/moldaviya-1874506972.html

Молдавские активисты почтили память о подвиге освободителей от фашизма

Молдавские активисты почтили память о подвиге освободителей от фашизма - РИА Новости, 27.05.2023

Молдавские активисты почтили память о подвиге освободителей от фашизма

Активисты и сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" провели акцию "Свеча памяти", поздним вечером в пятницу выложив свечами фразу "День Победы" РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T10:38

2023-05-27T10:38

2023-05-27T10:38

в мире

молдавия

день победы

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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Активисты и сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" провели акцию "Свеча памяти", поздним вечером в пятницу выложив свечами фразу "День Победы" перед зданием парламента республики, чтобы напомнить о подвиге освободителей от фашизма депутатам правящей партии "Действия и солидарности", которые намерены упразднить 9 Мая - День Победы. "Действие и солидарность" (PAS) зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в День памяти павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая. Сторонники и представители оппозиционных в Молдавии партий коммунистов и социалистов в пятницу утром пикетировали здание парламента перед заседанием законодательного собрания в знак протеста против переименования Дня Победы. "Партия "Возрождение" проводит эту акцию у стен парламента, чтобы напомнить желтой правящей верхушке о подвиге освободителей нашей страны и всей Европы от фашизма. Законом об отмене праздника Дня Победы, о провозглашении дня скорби PAS уравняет захватчиков, пришедших к нам с оружием и уничтожавших ни в чем не повинных граждан целыми селами, и тех, кто встал на защиту простых людей, освобождал и защищал Родину от фашистcких варваров", - сообщил в своем телеграм-канале один из представителей политформирования Юрий Витнянский. По его мнению, День Победы – важный праздник для всего мира, а его запрет – "кощунство по отношению к ветеранам, к нашим дедам и прадедам, к нашему прошлому и будущему". Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20230526/tauber-1874312072.html

https://ria.ru/20230526/piket-1874264042.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, день победы