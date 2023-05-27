https://ria.ru/20230527/million-1874523090.html
Миллион рублей, собранный бизнесменами в Бурятии, направят на поддержку СВО
Миллион рублей, собранный бизнесменами в Бурятии, направят на поддержку СВО - РИА Новости, 27.05.2023
Миллион рублей, собранный бизнесменами в Бурятии, направят на поддержку СВО
Средства в размере одного миллиона рублей, собранные во время бизнес-старта "Вместе к победе", который прошел в Бурятии в День предпринимателя, решили направить РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:38
2023-05-27T12:38
2023-05-27T12:38
надежные люди
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815703404_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d5ac1d9b66be05db1a6fc69e179daca5.jpg
УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. Средства в размере одного миллиона рублей, собранные во время бизнес-старта "Вместе к победе", который прошел в Бурятии в День предпринимателя, решили направить на поддержку специальной военной операции, сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства. В День предпринимателя в столице Бурятии прошел бизнес-старт "Вместе к победе". Более 200 бизнесменов республики состязались в спортивных первенствах, приняли участие в решении интеллектуальных задач, а также в творческом конкурсе. "Миллион рублей, полученный за счет добровольных взносов команд участников бизнес-старта "Вместе к победе!" и по итогам флэшмоба, будет направлен на поддержку специальной военной операции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230527/avtomobili-1874512541.html
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815703404_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b7e06cafbfe134188016a853ef0c0fbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия
Надежные люди, Республика Бурятия
Миллион рублей, собранный бизнесменами в Бурятии, направят на поддержку СВО
Миллион рублей, собранный во время бизнес-старта в Бурятии, направят на поддержку СВО
УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. Средства в размере одного миллиона рублей, собранные во время бизнес-старта "Вместе к победе", который прошел в Бурятии в День предпринимателя, решили направить на поддержку специальной военной операции, сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства.
В День предпринимателя в столице Бурятии прошел бизнес-старт "Вместе к победе". Более 200 бизнесменов республики состязались в спортивных первенствах, приняли участие в решении интеллектуальных задач, а также в творческом конкурсе.
"Миллион рублей, полученный за счет добровольных взносов команд участников бизнес-старта "Вместе к победе!" и по итогам флэшмоба, будет направлен на поддержку специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Жители Чегемского района КБР отправили бойцам СВО автомобили и продукты