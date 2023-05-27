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Миллион рублей, собранный бизнесменами в Бурятии, направят на поддержку СВО - РИА Новости, 27.05.2023
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Надежные люди
 
12:38 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/million-1874523090.html
Миллион рублей, собранный бизнесменами в Бурятии, направят на поддержку СВО
Миллион рублей, собранный бизнесменами в Бурятии, направят на поддержку СВО - РИА Новости, 27.05.2023
Миллион рублей, собранный бизнесменами в Бурятии, направят на поддержку СВО
Средства в размере одного миллиона рублей, собранные во время бизнес-старта "Вместе к победе", который прошел в Бурятии в День предпринимателя, решили направить РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:38
2023-05-27T12:38
надежные люди
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. Средства в размере одного миллиона рублей, собранные во время бизнес-старта "Вместе к победе", который прошел в Бурятии в День предпринимателя, решили направить на поддержку специальной военной операции, сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства. В День предпринимателя в столице Бурятии прошел бизнес-старт "Вместе к победе". Более 200 бизнесменов республики состязались в спортивных первенствах, приняли участие в решении интеллектуальных задач, а также в творческом конкурсе. "Миллион рублей, полученный за счет добровольных взносов команд участников бизнес-старта "Вместе к победе!" и по итогам флэшмоба, будет направлен на поддержку специальной военной операции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230527/avtomobili-1874512541.html
республика бурятия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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60
353
60
республика бурятия
Надежные люди, Республика Бурятия
Миллион рублей, собранный бизнесменами в Бурятии, направят на поддержку СВО

Миллион рублей, собранный во время бизнес-старта в Бурятии, направят на поддержку СВО

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники
Российские десантники - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. Средства в размере одного миллиона рублей, собранные во время бизнес-старта "Вместе к победе", который прошел в Бурятии в День предпринимателя, решили направить на поддержку специальной военной операции, сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства.
В День предпринимателя в столице Бурятии прошел бизнес-старт "Вместе к победе". Более 200 бизнесменов республики состязались в спортивных первенствах, приняли участие в решении интеллектуальных задач, а также в творческом конкурсе.
"Миллион рублей, полученный за счет добровольных взносов команд участников бизнес-старта "Вместе к победе!" и по итогам флэшмоба, будет направлен на поддержку специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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Надежные людиРеспублика Бурятия
 
 
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