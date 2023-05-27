https://ria.ru/20230527/million-1874523090.html

Миллион рублей, собранный бизнесменами в Бурятии, направят на поддержку СВО

Миллион рублей, собранный бизнесменами в Бурятии, направят на поддержку СВО - РИА Новости, 27.05.2023

Миллион рублей, собранный бизнесменами в Бурятии, направят на поддержку СВО

Средства в размере одного миллиона рублей, собранные во время бизнес-старта "Вместе к победе", который прошел в Бурятии в День предпринимателя, решили направить РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T12:38

2023-05-27T12:38

2023-05-27T12:38

надежные люди

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. Средства в размере одного миллиона рублей, собранные во время бизнес-старта "Вместе к победе", который прошел в Бурятии в День предпринимателя, решили направить на поддержку специальной военной операции, сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства. В День предпринимателя в столице Бурятии прошел бизнес-старт "Вместе к победе". Более 200 бизнесменов республики состязались в спортивных первенствах, приняли участие в решении интеллектуальных задач, а также в творческом конкурсе. "Миллион рублей, полученный за счет добровольных взносов команд участников бизнес-старта "Вместе к победе!" и по итогам флэшмоба, будет направлен на поддержку специальной военной операции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230527/avtomobili-1874512541.html

республика бурятия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика бурятия