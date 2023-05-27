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Обманутый жених необычным образом отомстил неверной невесте
Обманутый жених необычным образом отомстил неверной невесте - РИА Новости, 27.05.2023
Обманутый жених необычным образом отомстил неверной невесте
В Британии жених отомстил изменявшей ему со свидетелем невесте, опозорив ее в ходе свадебного фуршета, пишет издание Wales Online. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T05:23
2023-05-27T05:23
2023-05-27T15:54
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Британии жених отомстил изменявшей ему со свидетелем невесте, опозорив ее в ходе свадебного фуршета, пишет издание Wales Online.Данной историей поделилась ведущая подкаста The Unfiltered Bride и свадебный организатор из Великобритании Джорджи Митчелл. Узнав о том, что невеста закрутила роман с шафером, мужчина не стал разрывать отношения и отменять торжество, решив публично унизить обоих.После церемонии бракосочетания был организован фуршет, на котором присутствовали родственники и близкие с обеих сторон. По словам Митчелл, в один момент новоявленный муж встал и сказал присутствовавшим: "Как раз перед тем, как я начну (речь. — Прим. ред.), сейчас принесут конверты, не могли бы вы все их открыть".В конвертах оказались фотографии его жены, на которых запечатлена ее связь с шафером, после этого мужчина положил микрофон и ушел с торжества вместе со своими родными.Как заявила Митчелл, идея состояла в том, чтобы вынудить родственников невесты заплатить за фуршет, что в итоге им и пришлось сделать.Как отмечает Wales Online, рассказанная история вызвала широкую реакцию в комментариях, часть пользователей осталась в восторге от задумки обманутого жениха.
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в мире, великобритания
Обманутый жених необычным образом отомстил неверной невесте
Wales Online: жених отомстил неверной невесте, раздав на фуршете свидетельство ее измен
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
В Британии жених отомстил изменявшей ему со свидетелем невесте, опозорив ее в ходе свадебного фуршета, пишет
издание Wales Online.
Данной историей поделилась ведущая подкаста The Unfiltered Bride и свадебный организатор из Великобритании
Джорджи Митчелл. Узнав о том, что невеста закрутила роман с шафером, мужчина не стал разрывать отношения и отменять торжество, решив публично унизить обоих.
После церемонии бракосочетания был организован фуршет, на котором присутствовали родственники и близкие с обеих сторон. По словам Митчелл, в один момент новоявленный муж встал и сказал присутствовавшим: "Как раз перед тем, как я начну (речь. — Прим. ред.), сейчас принесут конверты, не могли бы вы все их открыть".
В конвертах оказались фотографии его жены, на которых запечатлена ее связь с шафером, после этого мужчина положил микрофон и ушел с торжества вместе со своими родными.
Как заявила Митчелл, идея состояла в том, чтобы вынудить родственников невесты заплатить за фуршет, что в итоге им и пришлось сделать.
Как отмечает Wales Online, рассказанная история вызвала широкую реакцию в комментариях, часть пользователей осталась в восторге от задумки обманутого жениха.
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