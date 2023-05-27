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Кириенко принял участие в открытии Академии творческих индустрий - РИА Новости, 27.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:58 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/meganom-1874563798.html
Кириенко принял участие в открытии Академии творческих индустрий
Кириенко принял участие в открытии Академии творческих индустрий - РИА Новости, 27.05.2023
Кириенко принял участие в открытии Академии творческих индустрий
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко принял участие в официальном открытии Академии творческих индустрий "Меганом", которая станет РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T17:58
2023-05-27T17:58
культура
россия
сергей кириенко
владимир путин
культура
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко принял участие в официальном открытии Академии творческих индустрий "Меганом", которая станет одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства и ядром молодежно-просветительского курорта "Таврида.АРТ", сообщили в пресс-службе "Таврида.АРТ". "27 мая в Крыму в бухте Капсель проходят события, посвященные открытию Академии творческих индустрий "Меганом"… В официальном открытии академии принимает участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко", - сказано в сообщении. Отмечается, что "Меганом" - это проект арт-кластера "Таврида", который станет одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства и ядром молодежно-просветительского курорта "Таврида.АРТ". "Академия творческих индустрий "Меганом" — это реализовавшаяся мечта тысяч участников арт-кластера "Таврида". Несколько лет назад все начиналось с палаток и фанерных домиков, а сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И, что важно, все делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы. Это одна из важных ценностей для сегодняшнего поколения — ценность самореализации. Не просто получить готовое, а самому создать", - приводят в сообщении слова Кириенко. Он отметил, что Академия создана по решению президента РФ Владимира Путина. По его словам, открытие "Меганома" завершает программу создания трех круглогодичных образовательных центров на базе летних форумных площадок. "Это, с одной стороны, важная демонстрация отношения государства к молодому поколению, внимание, которое государство уделяет поддержке талантливой молодежи. С другой стороны, Академия "Меганом" — это пространство совместной деятельности, которое показывает, что Россия — это страна возможностей", - заключил первый замруководителя администрации президента РФ.
https://ria.ru/20221109/krym-1830306756.html
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россия, сергей кириенко, владимир путин, культура
Культура, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Культура
Кириенко принял участие в открытии Академии творческих индустрий

Сергей Кириенко принял участие в открытии Академии творческих индустрий "Меганом"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко принял участие в официальном открытии Академии творческих индустрий "Меганом", которая станет одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства и ядром молодежно-просветительского курорта "Таврида.АРТ", сообщили в пресс-службе "Таврида.АРТ".
"27 мая в Крыму в бухте Капсель проходят события, посвященные открытию Академии творческих индустрий "Меганом"… В официальном открытии академии принимает участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко", - сказано в сообщении.
Посетители возле инсталляции в месте проведения фестиваля молодых деятелей культуры и искусств Таврида.АРТ-2022 в бухте Капсель - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
На базе крымской "Тавриды" создадут молодежный курорт
9 ноября 2022, 18:23
Отмечается, что "Меганом" - это проект арт-кластера "Таврида", который станет одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства и ядром молодежно-просветительского курорта "Таврида.АРТ".
«
"Академия творческих индустрий "Меганом" — это реализовавшаяся мечта тысяч участников арт-кластера "Таврида". Несколько лет назад все начиналось с палаток и фанерных домиков, а сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И, что важно, все делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы. Это одна из важных ценностей для сегодняшнего поколения — ценность самореализации. Не просто получить готовое, а самому создать", - приводят в сообщении слова Кириенко.
Он отметил, что Академия создана по решению президента РФ Владимира Путина. По его словам, открытие "Меганома" завершает программу создания трех круглогодичных образовательных центров на базе летних форумных площадок.
"Это, с одной стороны, важная демонстрация отношения государства к молодому поколению, внимание, которое государство уделяет поддержке талантливой молодежи. С другой стороны, Академия "Меганом" — это пространство совместной деятельности, которое показывает, что Россия — это страна возможностей", - заключил первый замруководителя администрации президента РФ.
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