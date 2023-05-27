https://ria.ru/20230527/mariupol-1874479726.html

Источник: ВСУ выпустили по "Азовстали" в Мариуполе ракеты Storm Shadow

Источник: ВСУ выпустили по "Азовстали" в Мариуполе ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 27.05.2023

Источник: ВСУ выпустили по "Азовстали" в Мариуполе ракеты Storm Shadow

По району вокруг предприятия "Азовсталь" в Мариуполе ВСУ применили две ракеты Storm Shadow, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах ДНР. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T01:09

2023-05-27T01:09

2023-05-27T01:34

специальная военная операция на украине

украина

мариуполь

олег моргун

бен уоллес

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. По району вокруг предприятия "Азовсталь" в Мариуполе ВСУ применили две ракеты Storm Shadow, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах ДНР.Ранее в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ выпустили в сторону Мариуполя две дальнобойные ракеты."Две ракеты Storm Shadow упали в районе "Азовстали", - сказал источник.Пострадавших и разрушений нетМэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что, по предварительным данным, в результате удара украинских войск по городу жертв, пострадавших и разрушений городской инфраструктуры нет."Сегодня вечером ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Мариуполь. В направлении города были выпущены две дальнобойные ракеты. На место выехали оперативные службы. К счастью, по предварительным данным, жертв, пострадавших и разрушений городской инфраструктуры нет", - написал он в своем Telegram-канале.Передача Киеву британских ракетВеликобритания 11 мая сообщила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. С тех пор Киев несколько раз нанес удары этими ракетами по новым регионам России.Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес ушел от ответа на вопросы о том, предоставлял ли Лондон разрешение Киеву на использование поставляемых Британией ракет, в том числе Storm Shadow, для ударов по Крыму, и установило ли правительство требование о применении этих ракет исключительно в пределах территории Украины.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.

https://ria.ru/20230522/rakety-1873488376.html

https://ria.ru/20230519/rakety-1872895788.html

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мариуполь

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, мариуполь, олег моргун, бен уоллес, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато