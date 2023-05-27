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Метеорологическое лето пришло в Москву раньше срока - РИА Новости, 27.05.2023
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12:09 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/leto-1874519881.html
Метеорологическое лето пришло в Москву раньше срока
Метеорологическое лето пришло в Москву раньше срока - РИА Новости, 27.05.2023
Метеорологическое лето пришло в Москву раньше срока
В этом году метеорологическое лето пришло с столичный регион раньше срока, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:09
2023-05-27T12:09
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В этом году метеорологическое лето пришло с столичный регион раньше срока, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что сроки метеорологических сезонов не всегда совпадают с календарными. По новым климатическим данным, введенным в действие в нынешнем году, в Москве климатическое лето должно начинаться 26 мая. Именно с этого дня среднесуточная температура воздуха по данным за период с 1991 по 2020 годы становится устойчиво выше отметки в плюс 15 градусов. "В текущем мае, несмотря на его холодное начало, метеорологическое лето в Москве наступило 23 мая, на три дня раньше срока. Именно в этот день среднесуточная температура воздуха составила плюс 15,4 градусов и затем держалась выше этой отметки в течение трех последующих дней, будет она выше и сегодня", - написал Леус. Специалист напомнил, что в этом году метеорологическая весна в Москву пришла также раньше положенного, на неделю опередив климат.
https://ria.ru/20230526/leto-1874293189.html
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москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Метеорологическое лето пришло в Москву раньше срока

Метеорологическое лето пришло в Москву на три дня раньше срока

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМолодые люди на Чистопрудном бульваре в Москве
Молодые люди на Чистопрудном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Молодые люди на Чистопрудном бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В этом году метеорологическое лето пришло с столичный регион раньше срока, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что сроки метеорологических сезонов не всегда совпадают с календарными. По новым климатическим данным, введенным в действие в нынешнем году, в Москве климатическое лето должно начинаться 26 мая. Именно с этого дня среднесуточная температура воздуха по данным за период с 1991 по 2020 годы становится устойчиво выше отметки в плюс 15 градусов.
"В текущем мае, несмотря на его холодное начало, метеорологическое лето в Москве наступило 23 мая, на три дня раньше срока. Именно в этот день среднесуточная температура воздуха составила плюс 15,4 градусов и затем держалась выше этой отметки в течение трех последующих дней, будет она выше и сегодня", - написал Леус.
Специалист напомнил, что в этом году метеорологическая весна в Москву пришла также раньше положенного, на неделю опередив климат.
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