https://ria.ru/20230527/kvadrotsikl-1874488863.html

В Приморье девочка погибла, упав в гаражах с большой высоты на квадроцикле

В Приморье девочка погибла, упав в гаражах с большой высоты на квадроцикле - РИА Новости, 27.05.2023

В Приморье девочка погибла, упав в гаражах с большой высоты на квадроцикле

Во Владивостоке девочка погибла, упав на квадроцикле с крыши гаража, сообщает прокуратура Приморского края. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T06:20

2023-05-27T06:20

2023-05-27T13:26

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Во Владивостоке девочка погибла, упав на квадроцикле с крыши гаража, сообщает прокуратура Приморского края.По данным ведомства, трагедия произошла в пятницу, вечером, в районе дома № 153 по проспекту 100-летия Владивостока: мужчина 1976 года рождения и две его дочери 2017 года рождения на квадроцикле съехали с неогражденного края верхнего уровня гаражного кооператива."Мототранспортное средство вместе с людьми совершило падение с высоты более пяти метров. В результате ДТП один ребенок погиб, мужчина и его вторая дочь госпитализированы", — говорится в сообщении.Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части три статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), оно находится на контроле в прокуратуре.Как позже уточнили в управлении МВД по Приморскому краю, мужчина на квадроцикле упал со второго уровня гаражного кооператива, не справившись с управлением. Девочка скончалась на месте от тяжелых травм, ее отца и сестру доставили в реанимацию.Источник РИА Новости сообщил агентству, что девочки — близнецы, "родились в один день".

https://ria.ru/20230526/dtp-1874413841.html

https://ria.ru/20230507/kacheli-1870340568.html

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владивосток, приморский край, происшествия