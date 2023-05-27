https://ria.ru/20230527/kvadrotsikl-1874488863.html
В Приморье девочка погибла, упав в гаражах с большой высоты на квадроцикле
В Приморье девочка погибла, упав в гаражах с большой высоты на квадроцикле - РИА Новости, 27.05.2023
В Приморье девочка погибла, упав в гаражах с большой высоты на квадроцикле
Во Владивостоке девочка погибла, упав на квадроцикле с крыши гаража, сообщает прокуратура Приморского края. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T06:20
2023-05-27T06:20
2023-05-27T13:26
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Во Владивостоке девочка погибла, упав на квадроцикле с крыши гаража, сообщает прокуратура Приморского края.По данным ведомства, трагедия произошла в пятницу, вечером, в районе дома № 153 по проспекту 100-летия Владивостока: мужчина 1976 года рождения и две его дочери 2017 года рождения на квадроцикле съехали с неогражденного края верхнего уровня гаражного кооператива."Мототранспортное средство вместе с людьми совершило падение с высоты более пяти метров. В результате ДТП один ребенок погиб, мужчина и его вторая дочь госпитализированы", — говорится в сообщении.Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части три статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), оно находится на контроле в прокуратуре.Как позже уточнили в управлении МВД по Приморскому краю, мужчина на квадроцикле упал со второго уровня гаражного кооператива, не справившись с управлением. Девочка скончалась на месте от тяжелых травм, ее отца и сестру доставили в реанимацию.Источник РИА Новости сообщил агентству, что девочки — близнецы, "родились в один день".
https://ria.ru/20230526/dtp-1874413841.html
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владивосток, приморский край, происшествия
Владивосток, Приморский край, Происшествия
В Приморье девочка погибла, упав в гаражах с большой высоты на квадроцикле
Во Владивостоке девочка погибла, упав в гаражах с высоты в пять метров на квадроцикле
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости
. Во Владивостоке девочка погибла, упав на квадроцикле с крыши гаража, сообщает
прокуратура Приморского края.
По данным ведомства, трагедия произошла в пятницу, вечером, в районе дома № 153 по проспекту 100-летия Владивостока: мужчина 1976 года рождения и две его дочери 2017 года рождения на квадроцикле съехали с неогражденного края верхнего уровня гаражного кооператива.
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"Мототранспортное средство вместе с людьми совершило падение с высоты более пяти метров. В результате ДТП один ребенок погиб, мужчина и его вторая дочь госпитализированы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части три статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), оно находится на контроле в прокуратуре.
Как позже уточнили в управлении МВД по Приморскому краю, мужчина на квадроцикле упал со второго уровня гаражного кооператива, не справившись с управлением. Девочка скончалась на месте от тяжелых травм, ее отца и сестру доставили в реанимацию.
Источник РИА Новости сообщил агентству, что девочки — близнецы, "родились в один день".
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