https://ria.ru/20230527/kosovo-1874527891.html

МИД России прокомментировал обострение ситуации в Косово

МИД России прокомментировал обострение ситуации в Косово - РИА Новости, 27.05.2023

МИД России прокомментировал обострение ситуации в Косово

РФ осуждает провокационные антисербские действия Приштины, которые подводят ситуацию вплотную к горячей фазе и угрожают безопасности Балкан, заявила официальный РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T13:18

2023-05-27T13:18

2023-05-27T13:18

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

косово

сербия

россия

политика

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. РФ осуждает провокационные антисербские действия Приштины, которые подводят ситуацию вплотную к горячей фазе и угрожают безопасности Балкан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "С тревогой наблюдаем за очередным обострением ситуации в автономном крае Косово и Метохия (Республика Сербия), где продолжаются организованные косовоалбанскими радикалами гонения и насилие против коренного сербского населения", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. "Решительно осуждаем провокационные шаги Приштины, подведшие ситуацию вплотную к горячей фазе и прямо угрожающие безопасности всего Балканского региона. Ответственность за это в полной мере лежит на США и ЕС", - отметила она. По словам официального представителя МИД РФ, США и ЕС "выступают не миротворцами, а разжигателями конфликта, подрывают международно-правовые основы косовского урегулирования, отдаляют достижение взаимоприемлемой развязки, которая возможна лишь с опорой на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244". Захарова добавила, что США и ЕС не сделали ничего, чтобы "отрезвить косовоалбанскую верхушку и добиться от нее выполнения обязательств по брюссельским соглашениям 2013 и 2015 года. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич в телеэфире подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии. Этому предшествовало то, что бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок. Полиция самопровозглашенной республики заявила, что при столкновении с протестующими на севере Косово пострадали 5 полицейских и 4 служебных автомобиля, повреждены три автомобиля миссии ЕС EULEX и машины гражданских лиц. Отмечается, что баррикады, которые устроили демонстранты из щебня, камней и тяжелой техники устранены, трассы свободы, "ситуация успокоилась". Ведется расследование по статьям "нарушение конституционного порядка", "создание опасности для окружающих", "причинение вреда имуществу". Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров-албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html

https://ria.ru/20230527/serbiya-1874516055.html

https://ria.ru/20230527/kosovo-1874498953.html

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Влада Копылова

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), косово, сербия, россия, политика