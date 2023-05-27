https://ria.ru/20230527/kosovo-1874498953.html

При беспорядках на севере Косово пострадали полицейские, повреждены машины

При беспорядках на севере Косово пострадали полицейские, повреждены машины - РИА Новости, 27.05.2023

При беспорядках на севере Косово пострадали полицейские, повреждены машины

При столкновениях с протестующими на севере Косово пострадали 5 полицейских и повреждены минимум 7 автомобилей, в ночь на субботу ситуация успокоилась, сообщила РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T09:33

2023-05-27T09:33

2023-05-27T09:41

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БЕЛГРАД, 27 мая - РИА Новости. При столкновениях с протестующими на севере Косово пострадали 5 полицейских и повреждены минимум 7 автомобилей, в ночь на субботу ситуация успокоилась, сообщила полиция самопровозглашенной республики. Бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок. "Демонстранты в Звечане начали проявлять насилие, оскорблять и бросать в направлении полиции и служебных автомобилей предметы и пиротехнику, вызывая прямую опасность и травмы у пятерых сотрудников. Причинен материальный ущерб четырем служебным автомобилям, один из которых сожжен, а также трем автомобилям миссии ЕС EULEX и гражданским автомобилям", - указало косовское "ведомство" в соцсетях. Отмечается, что вблизи были слышны выстрелы, но не установлено, где именно, кто и куда стрелял, ведется следствие. "Увидев прямую опасность для жизни полицейских, подразделения при самообороне были вынуждены реагировать и применить законные средства, включая слезоточивый газ для разгона толпы, чтобы обеспечить мэрам попадание в здания муниципалитетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что баррикады, которые устроили демонстранты из щебня, камней и тяжелой техники в ночь на субботу разобраны, трассы свободны, "ситуация успокоилась". Ведется расследование по статьям "нарушение конституционного порядка", "создание опасности для окружающих", "причинение вреда имуществу". В Белграде в 9.00 (10.00 мск) в субботу президент Александр Вучич назначил заседание Совета национальной безопасности в связи с силовой акцией косовской полиции. Президент Сербии в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич в телеэфире подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии. Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230526/kosovo-1874474719.html

https://ria.ru/20230526/kosovo-1874372924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, сербия, приштина, александр вучич, евросоюз, нато