https://ria.ru/20230527/kontrnastuplenie-1874583561.html

Сальдо назвал заявления Киева о контрнаступлении информационной войной

Сальдо назвал заявления Киева о контрнаступлении информационной войной - РИА Новости, 27.05.2023

Сальдо назвал заявления Киева о контрнаступлении информационной войной

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал анонсируемое киевской властью контрнаступление элементом информационной войной. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T20:56

2023-05-27T20:56

2023-05-27T20:58

специальная военная операция на украине

россия

владимир сальдо

украина

вооруженные силы украины

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792978098_0:100:1337:852_1920x0_80_0_0_fd99e974468d6004f1a567cf2b949b8f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал анонсируемое киевской властью контрнаступление элементом информационной войной. "Разговоры о контрнаступлении — это информационная война, ведь современная война состоит далеко не только из полей битв, где сражаются солдаты. В информационном противоборстве враг использует очень большое количество дезинформации", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. По его словам, уже много дней киевский режим анонсирует так называемое "контрнаступление", но оно никак не начинается. "Дело в том, что пик военных возможностей противника преодолен — в войне произошел перелом, и враг просто боится. Наши военные готовы их встретить, как положено — по-мужски", - подчеркнул врио губернатора. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230525/kontrnastuplenie-1874105241.html

https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html

россия

украина

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, херсонская область