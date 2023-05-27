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Сальдо назвал заявления Киева о контрнаступлении информационной войной - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 27.05.2023 (обновлено: 20:58 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/kontrnastuplenie-1874583561.html
Сальдо назвал заявления Киева о контрнаступлении информационной войной
Сальдо назвал заявления Киева о контрнаступлении информационной войной - РИА Новости, 27.05.2023
Сальдо назвал заявления Киева о контрнаступлении информационной войной
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал анонсируемое киевской властью контрнаступление элементом информационной войной. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T20:56
2023-05-27T20:58
специальная военная операция на украине
россия
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал анонсируемое киевской властью контрнаступление элементом информационной войной. "Разговоры о контрнаступлении — это информационная война, ведь современная война состоит далеко не только из полей битв, где сражаются солдаты. В информационном противоборстве враг использует очень большое количество дезинформации", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. По его словам, уже много дней киевский режим анонсирует так называемое "контрнаступление", но оно никак не начинается. "Дело в том, что пик военных возможностей противника преодолен — в войне произошел перелом, и враг просто боится. Наши военные готовы их встретить, как положено — по-мужски", - подчеркнул врио губернатора. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230525/kontrnastuplenie-1874105241.html
https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html
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россия, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Сальдо назвал заявления Киева о контрнаступлении информационной войной

Сальдо назвал анонсируемое Киевом контрнаступление элементом информационной войны

© Фото : @saldo_team / TelegramВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Фото : @saldo_team / Telegram
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал анонсируемое киевской властью контрнаступление элементом информационной войной.
"Разговоры о контрнаступлении — это информационная война, ведь современная война состоит далеко не только из полей битв, где сражаются солдаты. В информационном противоборстве враг использует очень большое количество дезинформации", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
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В Госдуме сочли заявление Киева о контрнаступлении попыткой обмануть Запад
25 мая, 14:52
По его словам, уже много дней киевский режим анонсирует так называемое "контрнаступление", но оно никак не начинается.
«
"Дело в том, что пик военных возможностей противника преодолен — в войне произошел перелом, и враг просто боится. Наши военные готовы их встретить, как положено — по-мужски", - подчеркнул врио губернатора.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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