https://ria.ru/20230527/kondor-fka-1874482271.html

Радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" вывели на орбиту

Радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" вывели на орбиту - РИА Новости, 27.05.2023

Радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" вывели на орбиту

Радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" для всепогодного и круглосуточного наблюдения за поверхностью Земли выведен на орбиту, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T02:32

2023-05-27T02:32

2023-05-27T10:21

земля

роскосмос

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 27 мая — РИА Новости. Радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" для всепогодного и круглосуточного наблюдения за поверхностью Земли выведен на орбиту, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "Отделение космического аппарата от разгонного блока произведено в расчетное время", — сообщили в пресс-службе.Ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником стартовала с Восточного в 0:15 мск. Через девять минут разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты, после чего два раза включил маршевый двигатель и доставил "Кондор-ФКА" в расчетную точку. Масса спутника составляет 1050 килограммов, а высота его околополярной орбиты — от 500 до 550 километров. Он работает в трех режимах — детальном кадровом, детальном маршрутном и обзорном — и может делать до 100 снимков поверхности Земли в сутки. "Кондор-ФКА" предназначен для решения сельскохозяйственных задач, а также для наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, спутник будет проводить обзорные съемки для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути и предоставлять высокодетальные снимки особо ответственных участков этой транспортной артерии. Когда на орбиту будет выведен второй такой аппарат, они смогут полностью осматривать Северный морской путь за шесть суток. Пуск второго "Кондора-ФКА", как сообщали ранее разработчики, запланирован на 8 июня 2024 года. Это был первый пуск с Восточного в 2023 году и 13-й с момента начала эксплуатации нового российского космодрома в 2016 году.

https://ria.ru/20230527/vostochnyy-1874480226.html

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