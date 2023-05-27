https://ria.ru/20230527/kondor-fka-1874477070.html
С Восточного стартовала ракета с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА"
С Восточного стартовала ракета с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" - РИА Новости, 27.05.2023
С Восточного стартовала ракета с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА"
Ракета "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" стартовала с космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T00:18
2023-05-27T00:18
2023-05-27T00:54
земля
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 27 мая – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" стартовала с космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости.Через девять минут после старта от третьей ступени ракеты отделился разгонный блок "Фрегат" со спутником. Он два раза включит свой маршевый двигатель и к 1.20 мск должен доставить спутник в расчетную точку на орбиту. "Кондор-ФКА" за счет радиолокационной аппаратуры способен вести круглосуточное всепогодное наблюдение за поверхностью Земли в среднем и высоком разрешениях. Масса аппарата составляет 1050 килограммов, а высота его околополярной орбиты – от 500 до 550 километров. Спутник может делать до 100 снимков поверхности Земли в сутки. Он нужен для решения сельскохозяйственных задач и наблюдения за последствиями техногенных и пригодных чрезвычайных ситуаций, а также мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути. Пуск второго "Кондора-ФКА", как сообщали ранее разработчики, запланирован на 8 июня 2024 года.
https://ria.ru/20230518/stykovka-1872605469.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230426/raketa-1867976962.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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земля
С Восточного стартовала ракета с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА"
С космодрома Восточный стартовала ракета с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА"
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 27 мая – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" стартовала с космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости.
Через девять минут после старта от третьей ступени ракеты отделился разгонный блок "Фрегат" со спутником. Он два раза включит свой маршевый двигатель и к 1.20 мск должен доставить спутник в расчетную точку на орбиту.
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"Кондор-ФКА" за счет радиолокационной аппаратуры способен вести круглосуточное всепогодное наблюдение за поверхностью Земли
в среднем и высоком разрешениях. Масса аппарата составляет 1050 килограммов, а высота его околополярной орбиты – от 500 до 550 километров.
Спутник может делать до 100 снимков поверхности Земли в сутки. Он нужен для решения сельскохозяйственных задач и наблюдения за последствиями техногенных и пригодных чрезвычайных ситуаций, а также мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути.
Пуск второго "Кондора-ФКА", как сообщали ранее разработчики, запланирован на 8 июня 2024 года.
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