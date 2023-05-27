https://ria.ru/20230527/kolokoltsev-1874567234.html
Колокольцев рассказал, как бороться с "киберпреступной бедой"
Колокольцев рассказал, как бороться с "киберпреступной бедой" - РИА Новости, 27.05.2023
Колокольцев рассказал, как бороться с "киберпреступной бедой"
Число киберпреступлений в России продолжает увеличиваться, побороть эту "беду" нельзя без разъяснительной работы с участием публичных лиц, заявил глава МВД РФ... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T18:30
2023-05-27T18:30
2023-05-27T18:30
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/71/1551447155_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_973f96f5379d823ff22fb355ad39770c.jpg
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Число киберпреступлений в России продолжает увеличиваться, побороть эту "беду" нельзя без разъяснительной работы с участием публичных лиц, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. По словам министра, в России продолжает увеличиваться число IT-преступлений, однако сейчас темпы "резко снизились". При этом такие деяния составляют почти треть от общего числа преступлений. "Я могу подтвердить, что мы делаем всё от нас зависящее для того, чтобы побороть вот эту беду. Но здесь мы без участия общественности, без участия, я не боюсь такого слова, публичных лиц не обойдёмся, потому что очень важна профилактика. И только благодаря разъяснительной работе, объяснять гражданам, как нужно вот реагировать на возможные звонки злоумышленников, предложения обозначить номер своей кредитной карты, предложение там перевести куда-то деньги, мы не обойдёмся", - сказал Колокольцев в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 1".Глава ведомства добавил, что почти 99% всех киберпреступлений выявляют именно полицейские.
https://ria.ru/20230527/moshenniki-1874566428.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/71/1551447155_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c48ee91953b73a16e2e4cddb54ee09b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Колокольцев рассказал, как бороться с "киберпреступной бедой"
Глава МВД Колокольцев: побороть "киберпреступную беду" можно с участием публичных лиц