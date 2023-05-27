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Колокольцев рассказал, как бороться с "киберпреступной бедой" - РИА Новости, 27.05.2023
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18:30 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/kolokoltsev-1874567234.html
Колокольцев рассказал, как бороться с "киберпреступной бедой"
Колокольцев рассказал, как бороться с "киберпреступной бедой" - РИА Новости, 27.05.2023
Колокольцев рассказал, как бороться с "киберпреступной бедой"
Число киберпреступлений в России продолжает увеличиваться, побороть эту "беду" нельзя без разъяснительной работы с участием публичных лиц, заявил глава МВД РФ... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T18:30
2023-05-27T18:30
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Число киберпреступлений в России продолжает увеличиваться, побороть эту "беду" нельзя без разъяснительной работы с участием публичных лиц, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. По словам министра, в России продолжает увеличиваться число IT-преступлений, однако сейчас темпы "резко снизились". При этом такие деяния составляют почти треть от общего числа преступлений. &quot;Я могу подтвердить, что мы делаем всё от нас зависящее для того, чтобы побороть вот эту беду. Но здесь мы без участия общественности, без участия, я не боюсь такого слова, публичных лиц не обойдёмся, потому что очень важна профилактика. И только благодаря разъяснительной работе, объяснять гражданам, как нужно вот реагировать на возможные звонки злоумышленников, предложения обозначить номер своей кредитной карты, предложение там перевести куда-то деньги, мы не обойдёмся&quot;, - сказал Колокольцев в интервью для программы &quot;Вести. Дежурная часть&quot; на телеканале &quot;Россия 1&quot;.Глава ведомства добавил, что почти 99% всех киберпреступлений выявляют именно полицейские.
https://ria.ru/20230527/moshenniki-1874566428.html
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россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Колокольцев рассказал, как бороться с "киберпреступной бедой"

Глава МВД Колокольцев: побороть "киберпреступную беду" можно с участием публичных лиц

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Число киберпреступлений в России продолжает увеличиваться, побороть эту "беду" нельзя без разъяснительной работы с участием публичных лиц, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
По словам министра, в России продолжает увеличиваться число IT-преступлений, однако сейчас темпы "резко снизились". При этом такие деяния составляют почти треть от общего числа преступлений.
«

"Я могу подтвердить, что мы делаем всё от нас зависящее для того, чтобы побороть вот эту беду. Но здесь мы без участия общественности, без участия, я не боюсь такого слова, публичных лиц не обойдёмся, потому что очень важна профилактика. И только благодаря разъяснительной работе, объяснять гражданам, как нужно вот реагировать на возможные звонки злоумышленников, предложения обозначить номер своей кредитной карты, предложение там перевести куда-то деньги, мы не обойдёмся", - сказал Колокольцев в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 1".

Глава ведомства добавил, что почти 99% всех киберпреступлений выявляют именно полицейские.
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