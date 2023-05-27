https://ria.ru/20230527/kitay-1874515642.html

Пекин заявил, что продолжит укреплять сотрудничество с Москвой

Пекин заявил, что продолжит укреплять сотрудничество с Москвой - РИА Новости, 27.05.2023

Пекин заявил, что продолжит укреплять сотрудничество с Москвой

КНР и РФ продолжат укреплять сотрудничество в разных областях, обогащать содержание двусторонних отношений, заявило министерство иностранных дел КНР в релизе по РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T11:41

2023-05-27T11:41

2023-05-27T12:16

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ПЕКИН, 27 мая - РИА Новости. КНР и РФ продолжат укреплять сотрудничество в разных областях, обогащать содержание двусторонних отношений, заявило министерство иностранных дел КНР в релизе по результатам переговоров спецпредставителя КНР по делам Евразии с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве."Стороны будут в полной мере реализовывать консенсус, достигнутый председателем (КНР - ред.) Си Цзиньпином и президентом (РФ - ред.) Владимиром Путиным, продолжат укреплять двустороннее и многостороннее стратегическое сотрудничество в разных сферах, постоянно обогащать содержание российско-китайских отношений в новую эпоху", - говорится в сообщении МИД.В документе также подчеркивается, что стороны сошлись во мнении о том, что недавний визит Си Цзиньпина в Россию еще более укрепил политическое взаимодоверие между странами, а также политическую и социальную основу дружбы между народами двух стран, придал новый импульс практическому сотрудничеству между Китаем и Россией.В пятницу Ли Хуэй встретился в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его заместителями. По сообщению МИД РФ, в ходе переговоров сторонами была подчеркнута обоюдная приверженность положениям Устава ООН, нормам международного права, принципу неделимости безопасности. Также была выражена обеспокоенность опасными последствиями растущей вовлечённости стран НАТО в украинский конфликт, их действиями по милитаризации Украины путём накачивания её современным оружием и подготовки украинских военнослужащих. С сожалением констатировано отсутствие реакции стран Запада и международных организаций на факты нарушения киевским режимом международного гуманитарного права и обязательств в сфере прав и свобод человека.Визит в Россию завершил турне китайского спецпредставителя, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.Председатель КНР Си Цзиньпин был с визитом в России 20 марта. Этот визит стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Как сообщил президент России Владимир Путин, председатель КНР уделил большое внимание мирным инициативам на переговорах в Москве. Путин отметил, что план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования, но тогда, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230525/kitay-1874035131.html

https://ria.ru/20230526/politika-1874406861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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