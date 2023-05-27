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Киссинджер заявил о "потерянных ориентирах" ведущих стран мира
Киссинджер заявил о "потерянных ориентирах" ведущих стран мира - РИА Новости, 27.05.2023
Киссинджер заявил о "потерянных ориентирах" ведущих стран мира
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому 27 мая исполняется сто лет, считает, что большинство ведущих стран мира потеряло ориентиры в новых условиях... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T01:26
2023-05-27T01:26
2023-05-27T01:26
сша
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому 27 мая исполняется сто лет, считает, что большинство ведущих стран мира потеряло ориентиры в новых условиях на мировой арене и находится в процессе изменения или адаптации. "(Почти все) крупные страны... задаются вопросом о своем базовом ориентире. У большинства из них нет внутренних ориентиров, и они находятся в процессе изменения или адаптации к новым обстоятельствам", - сказал Киссинджер в интервью американской газете Wall Street Journal, говоря о конкуренции между США и Китаем. По его мнению, в мире сейчас царит "беспорядок". Бывший госсекретарь США отметил, что большинство стран "не имеют доминирующей точки зрения на то, чего они хотят добиться" на мировой арене. Ранее Киссинджер в интервью изданию Economist заявлял, что США и Китай являются наибольшими угрозами миру.
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сша, китай, генри киссинджер, в мире
США, Китай, Генри Киссинджер, В мире
Киссинджер заявил о "потерянных ориентирах" ведущих стран мира
Киссинджер: ряд ведущих стран мира потерял ориентиры в новых условиях на мировой арене