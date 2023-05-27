https://ria.ru/20230527/kissindzher-1874480420.html

Киссинджер заявил о "потерянных ориентирах" ведущих стран мира

Киссинджер заявил о "потерянных ориентирах" ведущих стран мира - РИА Новости, 27.05.2023

Киссинджер заявил о "потерянных ориентирах" ведущих стран мира

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому 27 мая исполняется сто лет, считает, что большинство ведущих стран мира потеряло ориентиры в новых условиях... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T01:26

2023-05-27T01:26

2023-05-27T01:26

сша

китай

генри киссинджер

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152556/38/1525563813_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a021fe528a74cc2f7557c4671488ff7e.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому 27 мая исполняется сто лет, считает, что большинство ведущих стран мира потеряло ориентиры в новых условиях на мировой арене и находится в процессе изменения или адаптации. "(Почти все) крупные страны... задаются вопросом о своем базовом ориентире. У большинства из них нет внутренних ориентиров, и они находятся в процессе изменения или адаптации к новым обстоятельствам", - сказал Киссинджер в интервью американской газете Wall Street Journal, говоря о конкуренции между США и Китаем. По его мнению, в мире сейчас царит "беспорядок". Бывший госсекретарь США отметил, что большинство стран "не имеют доминирующей точки зрения на то, чего они хотят добиться" на мировой арене. Ранее Киссинджер в интервью изданию Economist заявлял, что США и Китай являются наибольшими угрозами миру.

https://ria.ru/20230518/nato-1872532819.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, генри киссинджер, в мире