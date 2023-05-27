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Киссинджер заявил о "потерянных ориентирах" ведущих стран мира - РИА Новости, 27.05.2023
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01:26 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/kissindzher-1874480420.html
Киссинджер заявил о "потерянных ориентирах" ведущих стран мира
Киссинджер заявил о "потерянных ориентирах" ведущих стран мира - РИА Новости, 27.05.2023
Киссинджер заявил о "потерянных ориентирах" ведущих стран мира
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому 27 мая исполняется сто лет, считает, что большинство ведущих стран мира потеряло ориентиры в новых условиях... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T01:26
2023-05-27T01:26
сша
китай
генри киссинджер
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому 27 мая исполняется сто лет, считает, что большинство ведущих стран мира потеряло ориентиры в новых условиях на мировой арене и находится в процессе изменения или адаптации. "(Почти все) крупные страны... задаются вопросом о своем базовом ориентире. У большинства из них нет внутренних ориентиров, и они находятся в процессе изменения или адаптации к новым обстоятельствам", - сказал Киссинджер в интервью американской газете Wall Street Journal, говоря о конкуренции между США и Китаем. По его мнению, в мире сейчас царит "беспорядок". Бывший госсекретарь США отметил, что большинство стран "не имеют доминирующей точки зрения на то, чего они хотят добиться" на мировой арене. Ранее Киссинджер в интервью изданию Economist заявлял, что США и Китай являются наибольшими угрозами миру.
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сша, китай, генри киссинджер, в мире
США, Китай, Генри Киссинджер, В мире
Киссинджер заявил о "потерянных ориентирах" ведущих стран мира

Киссинджер: ряд ведущих стран мира потерял ориентиры в новых условиях на мировой арене

© AP Photo / Nick UtБывший государственный секретарь США Генри Киссинджер
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Nick Ut
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому 27 мая исполняется сто лет, считает, что большинство ведущих стран мира потеряло ориентиры в новых условиях на мировой арене и находится в процессе изменения или адаптации.
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"(Почти все) крупные страны... задаются вопросом о своем базовом ориентире. У большинства из них нет внутренних ориентиров, и они находятся в процессе изменения или адаптации к новым обстоятельствам", - сказал Киссинджер в интервью американской газете Wall Street Journal, говоря о конкуренции между США и Китаем.
По его мнению, в мире сейчас царит "беспорядок".
Бывший госсекретарь США отметил, что большинство стран "не имеют доминирующей точки зрения на то, чего они хотят добиться" на мировой арене.
Ранее Киссинджер в интервью изданию Economist заявлял, что США и Китай являются наибольшими угрозами миру.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 29 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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