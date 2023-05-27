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Глава VK Кириенко вошел в правкомиссию по вопросам развития МСП - РИА Новости, 27.05.2023
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21:13 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/kirienko-1874586140.html
Глава VK Кириенко вошел в правкомиссию по вопросам развития МСП
Глава VK Кириенко вошел в правкомиссию по вопросам развития МСП - РИА Новости, 27.05.2023
Глава VK Кириенко вошел в правкомиссию по вопросам развития МСП
Генеральный директор VK Владимир Кириенко вошел в число членов правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, следует из РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T21:13
2023-05-27T21:13
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Генеральный директор VK Владимир Кириенко вошел в число членов правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, следует из постановления правительства. "Включить в состав Комиссии следующих лиц: … Кириенко В.С. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Компания ВК" (по согласованию)", - говорится в документе. Также в состав комиссии добавили губернатора Калининградской области Антона Алиханова, генерального директора ООО "Флайдрон" Никиту Данилова, гендиректора "ИнЭнерджи" Алексея Кашина, гендиректора ООО "Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР" Сергея Немчинова, директора Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр "Мой бизнес" Диляру Окладникову. Правительство исключило из состава комиссии предпринимателя Леонида Богуславского, бывшего гендиректора "Яндекса" Елену Бунину, сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа, предпринимателя Александра Галицкого, самозанятую Александру Закирову, генерального директора ООО "Кориб" Олега Коробченко, генерального директора ООО "Медэл" Ольгу Кузьменко, генерального директора ООО "Музыкальный лейбл "Блэк Стар" Павла Курьянова. Ранее на встрече с главой общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александром Калининым премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшие дни состоится заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. На ней будет рассмотрен проект стратегии развития МСП до 2030 года.
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Глава VK Кириенко вошел в правкомиссию по вопросам развития МСП

Генеральный директор VK Кириенко вошел в правкомиссию по вопросам развития МСП

© АГН "Москва" / Игорь ИванкоВладимир Кириенко
Владимир Кириенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Владимир Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Генеральный директор VK Владимир Кириенко вошел в число членов правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, следует из постановления правительства.
«
"Включить в состав Комиссии следующих лиц: … Кириенко В.С. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Компания ВК" (по согласованию)", - говорится в документе.
Также в состав комиссии добавили губернатора Калининградской области Антона Алиханова, генерального директора ООО "Флайдрон" Никиту Данилова, гендиректора "ИнЭнерджи" Алексея Кашина, гендиректора ООО "Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР" Сергея Немчинова, директора Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр "Мой бизнес" Диляру Окладникову.
Правительство исключило из состава комиссии предпринимателя Леонида Богуславского, бывшего гендиректора "Яндекса" Елену Бунину, сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа, предпринимателя Александра Галицкого, самозанятую Александру Закирову, генерального директора ООО "Кориб" Олега Коробченко, генерального директора ООО "Медэл" Ольгу Кузьменко, генерального директора ООО "Музыкальный лейбл "Блэк Стар" Павла Курьянова.
Ранее на встрече с главой общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александром Калининым премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшие дни состоится заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. На ней будет рассмотрен проект стратегии развития МСП до 2030 года.
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