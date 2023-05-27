https://ria.ru/20230527/kiev-1874481610.html

В США рассказали, как Киев пытается подставить Вашингтон

В США рассказали, как Киев пытается подставить Вашингтон - РИА Новости, 27.05.2023

В США рассказали, как Киев пытается подставить Вашингтон

Рейд украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области должен стать тревожным сигналом для администрации президента Байдена из-за возможного РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T02:04

2023-05-27T02:04

2023-05-27T09:08

специальная военная операция на украине

в мире

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джон кирби

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Рейд украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области должен стать тревожным сигналом для администрации президента Байдена из-за возможного вовлечения США в боевые действия, такое мнение выразил политолог, ведущий научный сотрудник Института Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен в статье для журнала Responsible Statecraft.Ранее Минобороны России опубликовало видео с последствиями уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области. На кадрах были видны несколько сгоревших бронемашин, а также американские Humvee. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США изучают сообщения о том, что американская техника применялась украинскими диверсантами, и не одобряют использование своей военной помощи для атак на территории России."Если предположить, что подход США не изменился, то рейд в Белгороде может свидетельствовать о том, в какой степени Киев считает себя вправе игнорировать мнение США, продолжая получать огромную помощь", — пишет эксперт.Ливен напомнил, что это событие совпало с решением США поставлять Украине истребители F-16 и заявлением главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о причастности Киева к некоторым покушениям и диверсионным актам в России. Оба события, по мнению аналитика, могут привести к серьезной эскалации в свете растущей неконтролируемости Украины со стороны США.Как это часто бывало в прошлом, помощь США вместо усиления их влияния делает Вашингтон зависимым от политики "клиента", выразил мнение автор статьи."Учитывая их решающую роль в вооружении Киева, США имеют право говорить, как должна быть использована их помощь, особенно если они рискуют быть непосредственно втянутыми в боевые действия", — отметил Ливен.Эксперт призвал администрацию президента США Джо Байдена помнить о том, что она в первую очередь ответственна перед американским народом и не вправе подвергать его опасности из-за прямого вовлечения в конфликт, идя на поводу у киевского режима.

https://ria.ru/20230526/perelom-1874234732.html

https://ria.ru/20230526/oruzhie-1874231434.html

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