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В США рассказали, как Киев пытается подставить Вашингтон
В США рассказали, как Киев пытается подставить Вашингтон - РИА Новости, 27.05.2023
В США рассказали, как Киев пытается подставить Вашингтон
Рейд украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области должен стать тревожным сигналом для администрации президента Байдена из-за возможного РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T02:04
2023-05-27T02:04
2023-05-27T09:08
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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киев
джон кирби
кирилл буданов
джо байден
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Рейд украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области должен стать тревожным сигналом для администрации президента Байдена из-за возможного вовлечения США в боевые действия, такое мнение выразил политолог, ведущий научный сотрудник Института Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен в статье для журнала Responsible Statecraft.Ранее Минобороны России опубликовало видео с последствиями уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области. На кадрах были видны несколько сгоревших бронемашин, а также американские Humvee. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США изучают сообщения о том, что американская техника применялась украинскими диверсантами, и не одобряют использование своей военной помощи для атак на территории России."Если предположить, что подход США не изменился, то рейд в Белгороде может свидетельствовать о том, в какой степени Киев считает себя вправе игнорировать мнение США, продолжая получать огромную помощь", — пишет эксперт.Ливен напомнил, что это событие совпало с решением США поставлять Украине истребители F-16 и заявлением главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о причастности Киева к некоторым покушениям и диверсионным актам в России. Оба события, по мнению аналитика, могут привести к серьезной эскалации в свете растущей неконтролируемости Украины со стороны США.Как это часто бывало в прошлом, помощь США вместо усиления их влияния делает Вашингтон зависимым от политики "клиента", выразил мнение автор статьи."Учитывая их решающую роль в вооружении Киева, США имеют право говорить, как должна быть использована их помощь, особенно если они рискуют быть непосредственно втянутыми в боевые действия", — отметил Ливен.Эксперт призвал администрацию президента США Джо Байдена помнить о том, что она в первую очередь ответственна перед американским народом и не вправе подвергать его опасности из-за прямого вовлечения в конфликт, идя на поводу у киевского режима.
https://ria.ru/20230526/perelom-1874234732.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Киев, Джон Кирби, Кирилл Буданов, Джо Байден, F-16, Украина
В США рассказали, как Киев пытается подставить Вашингтон
Политолог Ливен назвал атаку ДРГ ВСУ на Белгородскую область тревожным сигналом для США