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YouTube удалил канал агентства URA.RU - РИА Новости, 27.05.2023
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21:09 27.05.2023 (обновлено: 23:34 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/kanal-1874585983.html
YouTube удалил канал агентства URA.RU
YouTube удалил канал агентства URA.RU - РИА Новости, 27.05.2023
YouTube удалил канал агентства URA.RU
Администрация YouTube удалила канал URA.RU без возможности восстановления, сообщило российское издание. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T21:09
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Администрация YouTube удалила канал URA.RU без возможности восстановления, сообщило российское издание."Google удалил наш канал на YouTube с 85 тысячами подписчиков за видео про референдумы в новых регионах России", — уточнили в агентстве.По словам редактора канала Михаила Титова, там не было жестких кадров или призывов, только заявления чиновников и факты.Он уточнил, что редакция URA.RU создала новую страницу на видеохостинге, куда продолжит выкладывать ролики.
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политика, youtube, ura.ru, google
Политика, YouTube, Ura.ru, Google
YouTube удалил канал агентства URA.RU

YouTube удалил канал агентства URA.RU из-за видео о референдумах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип видеохостинга YouTube.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Администрация YouTube удалила канал URA.RU без возможности восстановления, сообщило российское издание.
«
"Google удалил наш канал на YouTube с 85 тысячами подписчиков за видео про референдумы в новых регионах России", — уточнили в агентстве.
По словам редактора канала Михаила Титова, там не было жестких кадров или призывов, только заявления чиновников и факты.
Он уточнил, что редакция URA.RU создала новую страницу на видеохостинге, куда продолжит выкладывать ролики.
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