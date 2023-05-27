https://ria.ru/20230527/gruzoviki-1874573916.html

На границе Польши с Украиной и Белоруссией образовались очереди грузовиков

На границе Польши с Украиной и Белоруссией образовались очереди грузовиков - РИА Новости, 27.05.2023

На границе Польши с Украиной и Белоруссией образовались очереди грузовиков

Огромные очереди грузовиков скопились на границе Польши с Украиной и Белоруссией, сообщил журналистам представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T19:25

2023-05-27T19:25

2023-05-27T23:54

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ВАРШАВА, 27 мая — РИА Новости. Огромные очереди грузовиков скопились на границе Польши с Украиной и Белоруссией, сообщил журналистам представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь. "В субботу на выезд из Польши на Украину в Дорохуске стоит около тысячи грузовых автомобилей, что означает 45 часов ожидания", — рассказал он. По словам представителя налоговой, на украинской стороне нет очереди грузовиков. При этом в течение последней ночной смены на погранпереходе в Дорохуске было оформлено в обоих направлениях 640 грузовых автомобилей. Выезда на Украину через погранпереход в Хребенном ожидают около 400 грузовиков — очередь составляет 25 часов. На украинской стороне здесь стоит 60 автомобилей, то есть шесть часов ожидания въезда в Польшу. Во время последней смены на этом переходе было оформлено в общей сложности 242 грузовых автомобиля. По данным налоговой палаты, в субботу на погранпереходе Корощин на границе с Белоруссией выезда из Польши ожидают почти 900 грузовиков, а время ожидания в очереди составляет около 30 часов. Отмечается, что в обратном направлении очередь отсутствует. В течение ночной смены на этом единственном действующем грузовом переходе с Белоруссией было оформлено в обоих направлениях 639 грузовиков.

https://ria.ru/20230221/granitsa-1853338586.html

https://ria.ru/20230516/zerno-1872215121.html

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в мире, польша, украина, белоруссия