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На границе Польши с Украиной и Белоруссией образовались очереди грузовиков - РИА Новости, 27.05.2023
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19:25 27.05.2023 (обновлено: 23:54 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/gruzoviki-1874573916.html
На границе Польши с Украиной и Белоруссией образовались очереди грузовиков
На границе Польши с Украиной и Белоруссией образовались очереди грузовиков - РИА Новости, 27.05.2023
На границе Польши с Украиной и Белоруссией образовались очереди грузовиков
Огромные очереди грузовиков скопились на границе Польши с Украиной и Белоруссией, сообщил журналистам представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T19:25
2023-05-27T23:54
в мире
польша
украина
белоруссия
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ВАРШАВА, 27 мая — РИА Новости. Огромные очереди грузовиков скопились на границе Польши с Украиной и Белоруссией, сообщил журналистам представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь. "В субботу на выезд из Польши на Украину в Дорохуске стоит около тысячи грузовых автомобилей, что означает 45 часов ожидания", — рассказал он. По словам представителя налоговой, на украинской стороне нет очереди грузовиков. При этом в течение последней ночной смены на погранпереходе в Дорохуске было оформлено в обоих направлениях 640 грузовых автомобилей. Выезда на Украину через погранпереход в Хребенном ожидают около 400 грузовиков — очередь составляет 25 часов. На украинской стороне здесь стоит 60 автомобилей, то есть шесть часов ожидания въезда в Польшу. Во время последней смены на этом переходе было оформлено в общей сложности 242 грузовых автомобиля. По данным налоговой палаты, в субботу на погранпереходе Корощин на границе с Белоруссией выезда из Польши ожидают почти 900 грузовиков, а время ожидания в очереди составляет около 30 часов. Отмечается, что в обратном направлении очередь отсутствует. В течение ночной смены на этом единственном действующем грузовом переходе с Белоруссией было оформлено в обоих направлениях 639 грузовиков.
https://ria.ru/20230221/granitsa-1853338586.html
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в мире, польша, украина, белоруссия
В мире, Польша, Украина, Белоруссия
На границе Польши с Украиной и Белоруссией образовались очереди грузовиков

В налоговой палате города Люблин сообщили об очереди грузовиков на выезд из Польши

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкОчередь из грузовиков
Очередь из грузовиков - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Очередь из грузовиков. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 мая — РИА Новости. Огромные очереди грузовиков скопились на границе Польши с Украиной и Белоруссией, сообщил журналистам представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь.
"В субботу на выезд из Польши на Украину в Дорохуске стоит около тысячи грузовых автомобилей, что означает 45 часов ожидания", — рассказал он.
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По словам представителя налоговой, на украинской стороне нет очереди грузовиков.
При этом в течение последней ночной смены на погранпереходе в Дорохуске было оформлено в обоих направлениях 640 грузовых автомобилей.
Выезда на Украину через погранпереход в Хребенном ожидают около 400 грузовиков — очередь составляет 25 часов. На украинской стороне здесь стоит 60 автомобилей, то есть шесть часов ожидания въезда в Польшу. Во время последней смены на этом переходе было оформлено в общей сложности 242 грузовых автомобиля.
По данным налоговой палаты, в субботу на погранпереходе Корощин на границе с Белоруссией выезда из Польши ожидают почти 900 грузовиков, а время ожидания в очереди составляет около 30 часов. Отмечается, что в обратном направлении очередь отсутствует. В течение ночной смены на этом единственном действующем грузовом переходе с Белоруссией было оформлено в обоих направлениях 639 грузовиков.
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