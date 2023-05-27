https://ria.ru/20230527/gostinitsa-1874459552.html

Ефимов: у города арендовали первое здание под гостиницу за 1 рубль в год

Ефимов: у города арендовали первое здание под гостиницу за 1 рубль в год - РИА Новости, 27.05.2023

Ефимов: у города арендовали первое здание под гостиницу за 1 рубль в год

Столичные власти заключили первый договор о сдаче инвестору в аренду здания под гостиницу по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра по... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T12:12

2023-05-27T12:12

2023-05-27T12:13

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823609271_0:93:1800:1106_1920x0_80_0_0_9dfeb64b0b6035a272e726d7f5d9f5b0.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Столичные власти заключили первый договор о сдаче инвестору в аренду здания под гостиницу по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По итогам проведения торгов город заключил с победителем аукциона - компанией ООО "Ритм" - 20-летний договор аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год" для открытия гостиницы. Инвестор арендовал двухэтажное кирпичное здание 1870 года постройки в Замоскворечье. В течение 18 месяцев он должен будет провести капитальный ремонт объекта, а затем открыть гостиницу", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В столичном департаменте городского имущества уточнили, что здание площадью 288 квадратных метров, сдается в аренду вместе с земельным участком площадью более четырех соток. Объект находится в шаговой доступности от станций метро "Павелецкая" и "Серпуховская".Программа льготной аренды недвижимости "1 рубль за квадратный метр в год" начала действовать для гостиничного бизнеса в 2022 году. По ее условиям, номерной фонд после капитального ремонта должен занимать не менее 75% общей площади, а сама гостиница должна пройти классификацию и получить "звездную" категорию: три, четыре или пять звезд.

https://ria.ru/20230413/moskva-1864972620.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва