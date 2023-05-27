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Ефимов: у города арендовали первое здание под гостиницу за 1 рубль в год - РИА Новости, 27.05.2023
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12:12 27.05.2023 (обновлено: 12:13 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/gostinitsa-1874459552.html
Ефимов: у города арендовали первое здание под гостиницу за 1 рубль в год
Ефимов: у города арендовали первое здание под гостиницу за 1 рубль в год - РИА Новости, 27.05.2023
Ефимов: у города арендовали первое здание под гостиницу за 1 рубль в год
Столичные власти заключили первый договор о сдаче инвестору в аренду здания под гостиницу по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра по... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:12
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москва
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Столичные власти заключили первый договор о сдаче инвестору в аренду здания под гостиницу по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По итогам проведения торгов город заключил с победителем аукциона - компанией ООО "Ритм" - 20-летний договор аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год" для открытия гостиницы. Инвестор арендовал двухэтажное кирпичное здание 1870 года постройки в Замоскворечье. В течение 18 месяцев он должен будет провести капитальный ремонт объекта, а затем открыть гостиницу", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В столичном департаменте городского имущества уточнили, что здание площадью 288 квадратных метров, сдается в аренду вместе с земельным участком площадью более четырех соток. Объект находится в шаговой доступности от станций метро "Павелецкая" и "Серпуховская".Программа льготной аренды недвижимости "1 рубль за квадратный метр в год" начала действовать для гостиничного бизнеса в 2022 году. По ее условиям, номерной фонд после капитального ремонта должен занимать не менее 75% общей площади, а сама гостиница должна пройти классификацию и получить "звездную" категорию: три, четыре или пять звезд.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: у города арендовали первое здание под гостиницу за 1 рубль в год

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Столичные власти заключили первый договор о сдаче инвестору в аренду здания под гостиницу по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По итогам проведения торгов город заключил с победителем аукциона - компанией ООО "Ритм" - 20-летний договор аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год" для открытия гостиницы. Инвестор арендовал двухэтажное кирпичное здание 1870 года постройки в Замоскворечье. В течение 18 месяцев он должен будет провести капитальный ремонт объекта, а затем открыть гостиницу", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В столичном департаменте городского имущества уточнили, что здание площадью 288 квадратных метров, сдается в аренду вместе с земельным участком площадью более четырех соток. Объект находится в шаговой доступности от станций метро "Павелецкая" и "Серпуховская".
Программа льготной аренды недвижимости "1 рубль за квадратный метр в год" начала действовать для гостиничного бизнеса в 2022 году. По ее условиям, номерной фонд после капитального ремонта должен занимать не менее 75% общей площади, а сама гостиница должна пройти классификацию и получить "звездную" категорию: три, четыре или пять звезд.
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