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Байден выразил надежду на достижение соглашения о госдолге к концу дня
Байден выразил надежду на достижение соглашения о госдолге к концу дня - РИА Новости, 27.05.2023
Байден выразил надежду на достижение соглашения о госдолге к концу дня
Президент США Джо Байден надеется к концу сегодняшнего дня иметь ясность по соглашению с американским конгрессом о потолке госдолга, передает пресс-пул Белого... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T02:05
2023-05-27T02:05
2023-05-27T02:05
сша
джо байден
попытки изменить потолок госдолга сша
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден надеется к концу сегодняшнего дня иметь ясность по соглашению с американским конгрессом о потолке госдолга, передает пресс-пул Белого дома. "Я полон надежд, что к концу сегодняшнего дня мы будем в состоянии достичь соглашения", - цитируют слова президента журналисты пула Белого дома о договорённости с конгрессом по потолку с госдолгом. Министерство финансов в письме конгрессу в пятницу предупредило, что уже 5 июня США будут не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Ранее в качестве вероятного срока наступления дефолта указывалось 1 июня. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
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сша, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша
США, Джо Байден, Попытки изменить потолок госдолга США
Байден выразил надежду на достижение соглашения о госдолге к концу дня
Белый дом: Байден надеется к концу дня иметь ясность по соглашению с конгрессом о госдолге
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден надеется к концу сегодняшнего дня иметь ясность по соглашению с американским конгрессом о потолке госдолга, передает пресс-пул Белого дома.
«
"Я полон надежд, что к концу сегодняшнего дня мы будем в состоянии достичь соглашения", - цитируют слова президента журналисты пула Белого дома о договорённости с конгрессом по потолку с госдолгом.
Министерство финансов в письме конгрессу в пятницу предупредило, что уже 5 июня США будут не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Ранее в качестве вероятного срока наступления дефолта указывалось 1 июня.
Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.
Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
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