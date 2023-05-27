https://ria.ru/20230527/gosdolg-1874481768.html

Байден выразил надежду на достижение соглашения о госдолге к концу дня

Байден выразил надежду на достижение соглашения о госдолге к концу дня - РИА Новости, 27.05.2023

Байден выразил надежду на достижение соглашения о госдолге к концу дня

Президент США Джо Байден надеется к концу сегодняшнего дня иметь ясность по соглашению с американским конгрессом о потолке госдолга, передает пресс-пул Белого... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T02:05

2023-05-27T02:05

2023-05-27T02:05

сша

джо байден

попытки изменить потолок госдолга сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870720077_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_995e7bb617239b976e21b675b1131883.jpg

ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден надеется к концу сегодняшнего дня иметь ясность по соглашению с американским конгрессом о потолке госдолга, передает пресс-пул Белого дома. "Я полон надежд, что к концу сегодняшнего дня мы будем в состоянии достичь соглашения", - цитируют слова президента журналисты пула Белого дома о договорённости с конгрессом по потолку с госдолгом. Министерство финансов в письме конгрессу в пятницу предупредило, что уже 5 июня США будут не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Ранее в качестве вероятного срока наступления дефолта указывалось 1 июня. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.

https://ria.ru/20230524/ssha-1873797651.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша