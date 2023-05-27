Рейтинг@Mail.ru
Байден выразил надежду на достижение соглашения о госдолге к концу дня - РИА Новости, 27.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/gosdolg-1874481768.html
Байден выразил надежду на достижение соглашения о госдолге к концу дня
Байден выразил надежду на достижение соглашения о госдолге к концу дня - РИА Новости, 27.05.2023
Байден выразил надежду на достижение соглашения о госдолге к концу дня
Президент США Джо Байден надеется к концу сегодняшнего дня иметь ясность по соглашению с американским конгрессом о потолке госдолга, передает пресс-пул Белого... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T02:05
2023-05-27T02:05
сша
джо байден
попытки изменить потолок госдолга сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870720077_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_995e7bb617239b976e21b675b1131883.jpg
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден надеется к концу сегодняшнего дня иметь ясность по соглашению с американским конгрессом о потолке госдолга, передает пресс-пул Белого дома. "Я полон надежд, что к концу сегодняшнего дня мы будем в состоянии достичь соглашения", - цитируют слова президента журналисты пула Белого дома о договорённости с конгрессом по потолку с госдолгом. Министерство финансов в письме конгрессу в пятницу предупредило, что уже 5 июня США будут не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Ранее в качестве вероятного срока наступления дефолта указывалось 1 июня. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
https://ria.ru/20230524/ssha-1873797651.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870720077_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fd5dcffb4b470836cf79f6cdefed4385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша
США, Джо Байден, Попытки изменить потолок госдолга США
Байден выразил надежду на достижение соглашения о госдолге к концу дня

Белый дом: Байден надеется к концу дня иметь ясность по соглашению с конгрессом о госдолге

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден надеется к концу сегодняшнего дня иметь ясность по соглашению с американским конгрессом о потолке госдолга, передает пресс-пул Белого дома.
«
"Я полон надежд, что к концу сегодняшнего дня мы будем в состоянии достичь соглашения", - цитируют слова президента журналисты пула Белого дома о договорённости с конгрессом по потолку с госдолгом.
Министерство финансов в письме конгрессу в пятницу предупредило, что уже 5 июня США будут не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Ранее в качестве вероятного срока наступления дефолта указывалось 1 июня.
Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.
Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
Сотрудник парковой полиции осматривает ограждение в парке Лафайет-сквер возле Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
СМИ: водитель, въехавший в ограду Белого дома, намеревался убить Байдена
24 мая, 10:55
 
СШАДжо БайденПопытки изменить потолок госдолга США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала