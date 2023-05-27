https://ria.ru/20230527/gagauziya-1874534677.html
В Гагаузии допустили проведение референдума о независимости
В Гагаузии допустили проведение референдума о независимости - РИА Новости, 27.05.2023
В Гагаузии допустили проведение референдума о независимости
Депутат Народного собрания Гагаузии (местный парламент) Николай Дудогло на съезде народных избранников автономии всех уровней предложил провести референдум о... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T14:27
2023-05-27T14:27
2023-05-27T14:27
гагаузия
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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Депутат Народного собрания Гагаузии (местный парламент) Николай Дудогло на съезде народных избранников автономии всех уровней предложил провести референдум о независимости в случае, если требования региона не будут удовлетворены центральными властями Молдавии. Участники съезда приняли резолюцию, которая требует от президента, парламента и правительства Молдавии закрепить статус автономии в конституции республики, а также привести законодательство страны в соответствие со статусом Гагаузии и "прекратить незаконную практику центральных властей по блокированию реализации автономией полномочий, установленных Законом об особом правовом статусе Гагаузии". Отдельным пунктом оговаривается необходимость центральными властями в течение трех месяцев восстановить на территории Гагаузии деятельность госпредприятий и различных региональных служб, в частности налоговой, статистической, экологической. "Разграничение полномочий между Кишиневом и Комратом (админцентр Гагаузии – ред.), возврат наших полномочий, таможни, силовых структур, налоговой – это даст возможность для того, чтобы мы в дальнейшем вели диалог между центром и Комратом. Если наши друзья в Кишиневе не согласятся, мы должны обратиться к гагаузскому народу и провести референдум о независимости. Это даст возможность охладить пыл кишиневским властям. Игры закончились, начались мужские разговоры. Пришло время считаться с Гагаузией", - заявил Дудогло на съезде. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230527/moldaviya-1874532480.html
https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гагаузия, молдавия, в мире
Гагаузия, Молдавия, В мире
В Гагаузии допустили проведение референдума о независимости
Депутат Дудогло предложил провести референдум, если Кишинев не услышит Гагаузию